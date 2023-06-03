Samanyolu Haber /Spor / İlkay Gündoğan, FA Cup finalinin 13. saniyesinde attığı golle tarihe geçti /03 Haziran 2023 20:25

İlkay Gündoğan, FA Cup finalinin 13. saniyesinde attığı golle tarihe geçti

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, FA Cup finalinin henüz 13. saniyesinde öyle bir gol attı ki, hem tarihe geçti hem de izleyenleri mest etti.

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Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Manchester City’nin Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Manchester United’a karşı oynanan FA Cup finalinde, 13. saniyede turnuva tarihinin en hızlı golünü kaydederek büyük bir sürpriz yarattı.

Wembley’de gerçekleşen maçın hemen başında, Alman orta saha oyuncusu, oyun daha yeni başlamışken ceza sahası dışından harika bir voleyle gol attı ve Manchester City taraftarlarını sevince boğdu.

Pep Guardiola’nın ekibi, santra vuruşunu İlkay Gündoğan ile yaptı. Türk asıllı Alman futbolcu, topu kaleci Stefan Ortega’ya yollayarak maçı başlattı. City kalecisinin hızla ileriye gönderdiği topu Erling Haaland kafayla indirmek istedi.

Ancak Manchester Unite stoperi Victor Lindelof topu uzaklaştırmaya çalışırken, top Kevin de Bruyne’den sekti. Kendisine doğru gelen topa, ceza sahası dışında yere düşmeden gelişine vuran Gündoğan, topu üst köşeden ağlarla buluşturdu ve muhteşem bir gole imza attı.

32 yaşındaki oyuncu, son birkaç aydır Manchester City için muhteşem bir form sergilemiş ve Premier Lig şampiyonluğunu üst üste üçüncü kez kazanmalarında büyük rol oynamıştı.
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