FA Cup'ın sahibi belli oldu

Sözcü'de yer alan habere göre İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) final, Manchester derbisine sahne oldu. Manchester City, ezeli rakibi Manchester United’ı 2-1 mağlup ederek kupada mutlu sona ulaşan takım oldu.



Premier Lig’i de şampiyonlukla tamamlayan Manchester City, böylece duble yapmış oldu. Karşılaşmaya Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan damga vurdu.



İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan derbi maça çok hızlı başlayan Manchester City, henüz 1. dakikada İlkay Gündoğan’ın golüyle öne geçti. Manchester United bu gole 33. dakikada Bruno Fernandes’in penaltı golüyle karşılık verdi.



İlk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Manchester City, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan’ın golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City kupanın sahibi oldu.



İSTANBUL’A ‘ÜÇLEME’ İÇİN GELECEK



Premier Lig şampiyonluğunun ardından FA Cup’ı da kazanan Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalini de kazanması halinde ‘üçleme’ yapmayı başaracak.



İngiltere’de daha önce sadece Manchester United’ın yakaladığı başarıyı tekrarlamak isteyen Manchester City, 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşı karşıya gelecek.



Manchester United, 1998-99 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetiminde Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırarak İngiliz futbol tarihinde bu üçlemeyi yapan ilk ve tek takım unvanına sahip.



GUARDIOLA ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU



İspanyol teknik direktör Josep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City, Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını kazandı. 2018-2019 sezonunda da lig ve Federasyon Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Guardiola, Arsene Wenger (1997-98, 2001-02) ve Sir Alex Ferguson’dan (1993-94, 1995-96, 1998-99) sonra İngiltere’de birden fazla sezonda bu dubleyi yapan üçüncü teknik direktör oldu.

