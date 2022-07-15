İlker Başbuğ ile ilgili yeni karar

Lice davasındaki Albay Eşref Hatipoğlu’nun beraat kararının eksik inceleme nedeniyle bozulmasını isteyen Yargıtay Başsavcılığı, Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Emekli Korgeneral Komutanı Hasan Kundakçı’nın tanık olarak dinlenmesi için mütalaa verdi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 22 Ekim 1993’te dönemin Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesiyle başlayan ve 16 kişinin öldürülmesi, yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Lice Katliamı davasında, Diyarbakır İl Alay Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu’na verilen beraat kararının eksik inceleme nedeniyle hükmünün bozulmasını istedi. İzmir Ağır Ceza Mahkemesinin Albay Hatipoğlu için “Kasten öldürme”, “Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik, cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak” suçundan verilen beraat kararının İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesince onanmasının ardından, mağdur aileleri Yargıtaya kararın bozulması yönünde itiraz başvurusunda bulundu. Mezopotamya Ajansının haberine göre, Yargıtayda incelemesi süren dosyaya ilişkin mütalaasını sunan Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Şahika Onganer, bazı başvurucuların dosyaya eksik evrak sunmaları nedeniyle davanın bozulması istemiyle yaptıkları başvuruların reddini istedi. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, sanık Emekli Albay Eşref Hatipoğlu’nun “Kasten öldürmeye” suçundan verilen beraat kararına karşı Azize Dolan, Güldar Erdal, Kadriye Gülen, Murat Canpolat, Sıddık Ergün, Tarık Sevinç, İdris Kıraç, İsmet Yıldız, Mesude Yıldız, Mustafa Çakır, Bayram Çakır, Besime Çakır, Hüseyin Boğan, Hüsna Atalay (Kıraç), Abdullah Çakır, Aykut Çakır, Hija Atak, Sait Çakır, Latife Çakır, Mizgin Cantürk, Zerife Cantürk, Remziye Can’ın hukuka aykırılık nedeniyle yaptıkları temyiz başvurularının kabulünü istedi.