Samanyolu Haber /Gündem / İlyas Salman’ın hapsi istendi /13 Eylül 2022 12:54

İlyas Salman’ın hapsi istendi

Oyuncu İlyas Salman’ın Türk milletini alenen aşağıladığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ünlü oyuncunun 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

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Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle “Türk milletini alenen aşağılama” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman hakim karşısına çıktı.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık İlyas Salman katılmazken, avukatı Özgür Murat Büyük salonda hazır bulundu.

MÜTALAADA CEZA İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, İlyas Salman'ın kovuşturmaya konu olan videoda Türk Milletine yönelik “akılsız halk” şeklinde söylemde bulunmak suretiyle Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen “Türk milletini alenen aşağılama” suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı mütalaada, Salman'ın 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

İlyas Salman'ın avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme, sanık İlyas Salman'ın avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için sonraki celceye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 67 yaşındaki İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti ve hükumetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edildiği kaydedildi.
İhbarın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, Salman'ın sosyal medyada paylaşılan video içeriğinde Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği belirtildi.

İddianamede, İlyas Salman'ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.
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