"İmamoğlu bu akşam değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı yapabilir"

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişim çağırısı yapabileceğini belirtti.







Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, 'değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabilir" ifadelerini kullandı.





'HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR' DEMİŞTİ



Gerçek Gündem'in haberine göre seçim sonuçlarıyla ilgili bu sabah açıklama yapan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" demişti.





İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olduğu seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oy almıştı.