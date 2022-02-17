İmamoğlu Erdoğan'a fatura cevabı

"MİLLETİMİZ KARAR VERSİN"





İmamoğlu, "Suda KDV indirimi yüzde 7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda yüzde 100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" dedi.





MANSUR YAVAŞ DA YANIT VERDİ





Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan, AKP'li belediyelerin suda yüzde 7 indirim yapacağını belirtirken suda zam oranını belediyelerin belirlediğini dile getirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebiyle belediye meclisine geldiğini söyleyen Erdoğan, "Sen seçim öncesi, seçim döneminde söz verdiğin ve koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Ve şu an itibarıyla de geldin yüzde 125'in üzerinde bir zam talebiyle İstanbul'da işi Meclis'e getirdin ve Meclis'te de arkadaşlarımız bunların bu talebine 'Evet' demediler. Şimdi ben buradan diyorum ki Türkiye, AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız" dedi.Erdoğan'ın sözlerine karşılık olarak "Önemli bir bilgilendirme!" ifadeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.Erdoğan'ın AKP'li belediyelerde suda yüzde 7 indirim çağrısına karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından Ankara'da 15 Şubat'tan bu yana su satış tarifesinde KDV oranının yüzde 1 olduğunu duyurdu.