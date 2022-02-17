Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 258 can kaybı ve 92 bin 406 yeni vaka /17 Şubat 2022 20:23

Türkiye'de 258 can kaybı ve 92 bin 406 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

SHABER3.COM

Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 yeni koronavirüs testi yapıldı.

92 bin 406 kişinin test sonucu pozitif çıkarken 103 bin 988 kişi de iyileşti.

Yine son 24 saat içinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 258 oldu.

İşte Türkiye'deki 17 Şubat 2022 Çarşamba tarihli koronavirüs tablosu:


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