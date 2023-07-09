Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’nun köşk toplantısına hangi milletvekilleri katıldı? /09 Temmuz 2023 11:45

İmamoğlu’nun köşk toplantısına hangi milletvekilleri katıldı?

CHP’deki kurultay tartışmaları devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekillerini Emirgan’daki Beyaz Köşk’e çağırmıştı. Ekrem İmamoğlu bazı CHP İstanbul milletvekilleriyle bir araya geldi.

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10Haber’den Masum Gök’ün haberine göre toplantıya 18 milletvekilinden 8’i katıldı. İmamoğlu “Partide değişim olmazsa yerel seçimlerde her yeri kaybederiz” dedi.

Toplantıya CHP’nin 18 İstanbul milletvekilinden 8’i katıldı. Toplantıya katılan milletvekilleri şöyle: Ali Gökçek, Yunus Emre, Yüksel Mansur Kılınç, Engin Altay, Gökhan Günaydın Özgür Karabat, Enis Berberoğlu,Turan Taşkın Özer.

Toplantının ana gündem maddesi CHP’deki değişim süreci oldu. İmamoğlu milletvekillerine ‘Değişim sürecine ben liderlik etmek istiyorum’ dedi. Ancak toplantıda Ekrem İmamoğlu açık olarak genel başkanlığa aday olduğunu söylemedi. İmamoğlu yerel seçimlere de vurgu yaparak “Partide toplumun istediği bir değişim yaşanmazsa yerel seçimlerde her yeri kaybederiz” diye konuşarak değişimde ısrarcı olacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun Londra ziyareti
Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra ziyaretini de eleştirerek, bunun toplumda yanlış anlaşıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu’na toplantıda yapılan eleştiriler ise bir programının olmaması, parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışarak partiye zarar verdiği yönünde oldu.
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