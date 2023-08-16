İmamoğlu Soylu'yu ezdi geçti

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun bir çok aday karşısında seçim kazandığı anketin sonuçlarını köşesine taşıdı.







Aksoy Araştırma'nın yaptığı ankette, İmamoğlu'nun AKP'li adaylarla yarışması halinde ne kadar oy alacağı araştırıldı.





Çalışmada İstanbullulara İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın isimleri soruldu.





Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Ekrem İmamoğlu: %62,8



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: %37,2





Ekrem İmamoğlu: %61,3

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: %38,7





Ekrem İmamoğlu: %60,5

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: %39,5





Ekrem İmamoğlu: %60,4

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: %39,6





Ekrem İmamoğlu: %57,7

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: %42,3





Ekrem İmamoğlu: %54

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: %46



