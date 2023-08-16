Eğitimde 'yap-boz'a devam: Liselerde sınıf tekrarı dönüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tekin, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Resmi ve özel olmak üzere yaklaşık 74 bin okulda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 210 bin öğretmenle 86 milyon vatandaşın tamamına hitap eden bir Bakanlık olduklarını belirten Tekin, “Bu vasfıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz ve bir aile mantığıyla da hareket etmeye çaba sarf ediyoruz” dedi.





Bakan Tekin konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Hayat boyu öğrenme vizyonuyla aileden başlayarak eğitimin tüm kademelerinden çalışma hayatına kadar öğrencilerimizi millî kültürümüzün ve medeniyetin değerleriyle buluşturarak çağın gerektirdiği becerilerle donatmak için gece gündüz çalışıyoruz. İletişimin, teknolojinin ve farklı bilgi kaynaklarının hayatımızın merkezine bu denli oturduğu bir dönemde oluşturacağımız mekanizmalarla çok boyutlu bir eğitim iklimi inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmada destekleriniz, motivasyonumuzu diri tutmamızı sağlayacaktır."





LİSELERE SINIF TEKRARI

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, “Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” bilgisini paylaştı.





ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ



Velilerin özel okul ücretleriyle ilgili talep ve beklentilerine değinen Bakan Tekin, geçen hafta Özel Öğretim Kurulları Yönetmeliğinde bir değişiklik yaptıklarını hatırlatarak, “Velilerin şöyle eleştirileri vardı; özel okul ücretleri sınırlandırıldı, ama özel okullardaki servis ve Yemek ücretlerinde fahiş zamlar yapıldığı için veliler zor durumda kalıyorlar. Bu sorunların çözümü için özel okul temsilcileriyle bir araya geldik. Onların da talepleri oldu, bu talepler doğrultusunda biz gerçekleştirebileceğimiz talepleri yönetmelikte gerçekleştirerek bu sektördeki sıkıntıyı da çözmeye çalıştık. O da hem sektör temsilcilerinden, hem de velilerin eleştirilerini minimize etmek açsından ciddi geri dönüşleri oldu” değerlendirmesinde bulundu.





DEVAMSIZLIK VE SINIF TEKRARI

Öğrencilerin Devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, “Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…” dedi.







