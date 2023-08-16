Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla, yaygın modellerinin uygun fiyatlısını çıkardı /16 Ağustos 2023 15:32

Tesla, yaygın modellerinin uygun fiyatlısını çıkardı

Tesla, en yaygın modellerinden Model S ve Model X’in daha uygun fiyatlı versiyonlarını piyasaya sürdü.

SHABER3.COM

Tesla, en popüler modellerinden Model S ve Model X’in ‘standart mesafe’ versiyonlarını sitesinden satışa sundu. Bu versiyonlarda araçların tam şarjlı halde gidebileceği mesafe daha az ama fiyatı da normal modellere göre 10 bin dolar (270 bin lira) daha ucuz.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre standart mesafeli Model X, 98 bin 490 (2,6 milyon lira) dolar yerine 88 bin 490 dolar (2,35 milyon lira). Standart mesafeli Model S de 88 bin dolar (2,35 milyon TL) yerine 78 bin 490 dolar (2,1 milyon lira).

Model X’in standart mesafe versiyonu tek şarjda yaklaşık 269 mil (433 kilometre) gidebiliyor. Bu, normal versiyona göre 79 mil (127 kilometre) daha az. Model S’nin standart mesafe versiyonundaysa 320 mil (515 kilometre) gidilebiliyor. Bu da normal versiyona göre 85 mil (136 kilometre) daha az.

Tesla, pazar hakimiyetini ele geçirmek ve daha çok müşteri çekebilmek için araç fiyatlarını bir süredir düşürüyordu.

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