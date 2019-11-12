Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan 'suya zam' açıklaması /12 Kasım 2019 22:03

İmamoğlu'ndan 'suya zam' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin ardından İSKİ tarafından su fiyatında indirime gidilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama ile 2020'den itibaren su fiyatlarına bu kez zam yapılacağı açıklandı. İmamoğlu,söz konusu zam gelişmesi hakkında bir açıklamada bulundu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da suya yapılan zamma ilişkin "Enerji maliyetlerindeki zam yüzde 50’nin üzerinde fakat biz, her şeye rağmen zamları en minimumda tutmayı düşünüyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, BirGün gazetesini ziyaret etti. Ziyarette su zammına ilişkin medyada yer alan haberlere cevap veren İmamoğlu, indirim konusundaki eşitsizliğe dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz ocak, şubat, mart ayında bir kampanya yürüttük. Suyun da indirimli olması konusunda ortaya bir mekanizma sunduk. Tabii biz 18 günlük süreçte ulaşıma indirim yapınca, ardından da o zamanki mevcut ara yönetim kendilerince indirimli bir süreç tanımladılar. Sistematiği yanlış kuruldu. Onu giderme konusunda talepte bulunduk. Niye? Az kullanan, gelir seviyesi düşük insanlara sağladığımız fayda yüz üzerinden 20 ise, çok kullananlara yüz üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş. İkincisi de, bir zammın kaynağı vardır. Zam yaparken insanlara açıklamak zorundasınız. Nedenini sorarlar. Birincisi vaatlerimizin üzerinden yılbaşından itibaren bir yıl geçmiş olacak, bizim konuştuğumuz zam 2020’nin fiyatları olacak. 2020’nin fiyatlarını açıklarken ister istemez enflasyonu hesap edeceğiz. Bugün İSKİ’nin en büyük maliyeti enerji. Bugün sadece enerjideki zam yüzde 50’lerin üzerinde. Bütün bunları koyduğunuzda, bir matematik yaptığımızda her kurumumuzla alakalı şu anda yüzde 40’ları konuşmamız lazım. Fakat biz, her şeye rağmen minimumda tutarak, tasarrufu büyüterek, lüzumsuz yatırımları engelleyerek bir nevi en minimumda zam oranı açıklamayı düşünüyoruz. Biz beş yıllığına bir indirim yapmadık. Her yıl Türkiye’nin koşullarına göre hareket etmek zorundayız. Zammın da kaynağı bu ülkedeki bütün istatistiklerin karşılığıdır. İçerisinde yakıt, enerji, sebze, meyve her şey var. Keşke hiç zam yapmamaya imkânımız olsa. Çok tüketen kısımla arasındaki indirim iki kat. Daha çok tüketen daha çok indirim alıyor. Şu anda onu düzeltiyoruz.”
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