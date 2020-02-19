Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan yeni Gezi Parkı kararı /19 Şubat 2020 23:42

İmamoğlu'ndan yeni Gezi Parkı kararı

Gezi davasının sonuçları tartışılmaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Gezi Parkı ile ilgili yeni bir karar çıktı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gezi Parkı’nda mantar hastalığı ve fırtınalar nedeniyle zarar gören 77 ağacın yerine 150 ağaç dikiyor. Yeşillendirme çalışmalarının Gezi Parkı davasındaki beraat kararlarının sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gezi Parkı’nı yeşillendirme kararı aldı. Bu kapsamda Gezi Parkı’nda mantar hastalığı ve fırtınalar nedeniyle zarar gören 77 ağacın yerine 150 yeni ağaç dikiliyor.

AĞAÇLARIN DİKİMİNE BAŞLANDI

Dikilecek dişbudak, sığla, çitlembik, mabet ve ıhlamur ağaçlar kamyonlarla Gezi Parkı’na getirildi. Sökülecek ağaçlar ise önce kesildi, daha sonra köklerinden çıkarıldı. İBB ekipleri kepçe yardımıyla yeni ağaçların dikileceği alanları kazdı. Ağaçlar görevlilerin denetiminde belirlenen yerlere dikildi.

2017 TARİHLİ KARAR GEREĞİ DİKİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, parka astığı bilgilendirme pankartında “Taksim Gezi Parkı’nda ‘doku bozulması mantarı’ hastalığı nedeniyle İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 07.07.2017 tarihli kararı gereği kuruyan ağaçlar kaldırılarak yerlerine yeni ağaçlar dikilecektir” denildi. Gezi Parkı’nda bu sabah başlayan ağaç dikiminin birkaç günde tamamlanması planlanıyor.
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