İmar barışıyla kaçak konutları affeden Özhaseki: Giresun'da suçlu CHP

2019 yılında çıkarılan imar affı ile 13 milyon konuta kaçak ve riskli dahi olsa belli bei bedel karşılığında ruhsat dağıtılmış ve kanundan 10 milyonun üzerinde konut yararlandırılmıştı.





Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Giresun'daki sel felaketinden sorumlu olmadığını söyledi.





AKP İKTİDARDA, SORUMLU CHP





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Mehmet Özhaseki, Giresun’da yaşanan sel felaketinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) sorumlu tuttu.





Özhaseki, sosyal medya hesabında, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın kendisini adres gösteren sorusuna işaret ederek, “CHP Sözcüsü ise beni sorumlu tutmaya kalkmış. ‘Haseki neredeydi?’ diye soran Öztrak’a cevap verelim: Bu binalar Ak Parti’den önce yapılmış. İlla suçlu aramak istiyorlarsa 2004-2009 arasında Dereli Belediyesini yöneten CHP’ye baksınlar.” ifadesini kullandı.





ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?





CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özhaseki’nin “Herkes tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor.” açıklamasını yorumlamıştı.





Öztrak, “Özhaseki kim? Ak Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı daha önce Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı. Dere yataklarına bu binalar yapılırken Özhaseki neredeymiş? Kalkmışlar vatandaşı suçluyorlar. Ayıptır.” ifadelerini kullanmıştı.



