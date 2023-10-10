IMF tahminini açıkladı: Dolar ne olacak?

Uluslararası Para Fonu (IMF), bugün ‘küresel ekonomik görünüm’ raporunu yayımlarken, Türkiye ile ilgili tahminlerine de yer verdi.







IMF teknik ekibi, her yıl olduğu gibi dördüncü madde görüşmeleri kapsamında yaptığı Türkiye ziyaretinin ardından ilk açıklamayı ve bazı tahminlerini 6 Ekim’de kamuoyu ile paylaşmıştı.





Bugünkü raporda ve veri tabanında, Türkiye ekonomisiyle ilgili daha detaylı tahminler yer aldı.





DOLAR TAHMİNİ

Sözcü'de yer alan habere göre IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer vermiyor ancak TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ima edilen ortalama dolar kuru beklentisi hesaplanabiliyor.





Buna göre, IMF, 2022’de 15 trilyon TL olan milli gelirinin, 2023’te 24,6 trilyon TL’ye, 2024’te 40,1 trilyon TL’ye, 2025’te 63,1 trilyon TL’ye, 2026’da 95 trilyon TL’ye, 2027’te 134,9 trilyon TL’ye ve 2028’de 188,9 trilyon TL’ye yükselmesini bekliyor.







IMF, 2022’de 906 milyar dolar olan ABD doları cinsi milli gelirin ise, 2023’te 1 trilyon 155 milyar dolara, 2024’te 1 trilyon 341 milyar dolara, 2025’te 1 trilyon 402 milyar dolara, 2026’da 1 trilyon 454 milyar dolara, 2027’de 1 trilyon 516 milyar dolara, 2028’de ise 1 trilyon 576 milyar dolara yükselmesini bekliyor.





Dolayısıyla, IMF, 2022’de 16,57 olan ortalama dolar/TL kurunun, 2023’te 21,28’e, 2024’te 29,92’ye, 2025’te 44,99’a, 2026’da 65,32’ye, 2027’de 89,02’ye, 2028’de 119,85’e yükselmesini bekliyor.





Eylül ayında hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program’da yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2023 için 23,88, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için ise 47,80 olmuştu.





ENFLASYON TAHMİNİ

IMF, 2022 sonunda yüzde 64,27 olan Türkiye’de yıl sonu resmi tüketici enflasyonunun, 2023 sonunda yüzde 63,99, 2024 sonunda yüzde 54,28, 2025 sonunda yüzde 55,40, 2026 sonunda yüzde 41,44, 2027 ve 2028 sonunda yüzde 37,40 olmasını bekliyor.





OVP’de yıl sonu enflasyon tahminleri, 2023 sonu için yüzde 65, 2024 sonu için yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 olmuştu.





BÜYÜME, İŞSİZLİK, CARİ AÇIK TAHMİNLERİ

IMF’nin Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini, 2023 için yüzde 4, 2024 için yüzde 3, 2025 ve sonrası için yüzde 3,2 oldu.





OVP'de büyüme tahmini 2023 için ise yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5 ve 2026 için yüzde 5 olmuştu.





IMF’nin Türkiye için dar tanımlı işsizlik oranı tahminleri, 2023 için yüzde 9,9, 2024 için yüzde 10,1 ve 2025 ve sonrası için yüzde 10,2 oldu.





OVP’de işsizlik tahmini 2023 için yüzde 10,1, 2024 için yüzde 10,3, 2025 için yüzde 9,9, 2026 için yüzde 9,3 olmuştu.





IMF, 2022’de 48,4 milyar dolar olan yıllık cari açığın, 2023’te 48,5 milyar dolar, 2024’te 40,1 milyar dolar, 2025’te 39,3 milyar dolar, 2026’da 39,6 milyar dolar, 2027’de 37,9 milyar dolar, 2028’de 36,4 milyar dolar olmasını bekliyor.





Fon, 2022’de yüzde 5,3 olan cari açığın milli gelire oranının ise 2023’te yüzde 4,2’ye, 2024’te yüzde 3’e, 2025’te yüzde 2,8’e, 2026’da yüzde 2,7’ye, 2027’de yüzde 2,5’e, 2028’de yüzde 2,3’e düşmesini bekliyor.





YATIRIMLARDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

IMF’nin Türkiye tahminlerinde, yatırımlardaki düşüş beklentisi de dikkat çekti.





IMF, 2022’de yüdze 35 olan Türkiye’de milli gelire oranla toplam yatırımların 2023’te yüzde 24,5’e, 2024’te yüzde 17,6’ya, 2025’te yüzde 13,7’ye, 2026’da yüzde 12,3’e, 2027’de yüzde 11,5’e, 2028’de yüzde 11’e düşmesini bekliyor.





Ankara’da hükümet yetkilileriyle görüşen IMF heyeti, faizleri daha fazla artırma, bütçe açığını azaltma, ücretlere ise gerçekleşen enflasyona göre değil beklenen enflasyona göre zam çağrısında bulundu.