Samanyolu Haber /Spor / PFDK’dan Ali Koç’a şok ceza! /10 Ekim 2023 17:37

PFDK’dan Ali Koç’a şok ceza!

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 210 bin TL para ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Sözcü TV’de yayınlanan programda sarf ettiği sözler nedeniyle 210 bin TL para cezası ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Koç, 4 Ekim'de Sözcü TV ekranlarında gündemi sarsan demeçlerinde hakem ve müsabaka görevlileri hakkındaki ifadeleri ile sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

İşte kuruldan yapılan açıklama:

“FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

BAKİ’YE CEZA VERİLMEDİ
Öte yandan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise ceza almadı.

PFDK, Baki için, “Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından Ceza Tayinine Yer olmadığına karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PFDK’dan Ali Koç’a şok ceza! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:52:33