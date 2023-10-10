PFDK’dan Ali Koç’a şok ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Sözcü TV’de yayınlanan programda sarf ettiği sözler nedeniyle 210 bin TL para cezası ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.







Koç, 4 Ekim'de Sözcü TV ekranlarında gündemi sarsan demeçlerinde hakem ve müsabaka görevlileri hakkındaki ifadeleri ile sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti.





İşte kuruldan yapılan açıklama:





“FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”





BAKİ’YE CEZA VERİLMEDİ



Öte yandan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise ceza almadı.





PFDK, Baki için, “Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından Ceza Tayinine Yer olmadığına karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.