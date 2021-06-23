İnandı’nın avukatı şüpheli şahısla ilgili fotoğraflar paylaştı

Toktakunova, verdikleri tüm bilgi ve fotoğraflara rağmen soruşturmanın ilerlemediğini belirtti. Verdikleri fotoğraftaki kişinin Ekberov Ulan ve eski İçişleri Bakanlığı çalışanı olduğunu aktaran Toktakunova, “Nerede olduğu bilinmiyor, bazıları Kırgız Cumhuriyeti dışına çıktığını söylüyor. Sevgili Ulan, eğer fotoğrafta gerçekten sizseniz, Orhan İnanda’nın ailesi onlarla iletişime geçmenizi ve en azından bazı bilgiler vermenizi, nihayet kayboluşunuzla ilgili şüphelerinizi ortadan kaldırmanızı istiyor” ifadelerini kullandı.







Toktakunova’nın paylaşımdaki bazı ifadeler şöyle;





“Nereye gidersem gideyim herkes Orhan İnanda ‘yı soruyor ve ben de Milisya’nın cevabı gibi tek bir cevabım var: En iyi uzmanlar onu arıyor. Arıyorlar ki hiçbir bilgi yok, soruşturmanın gizemi, hepsi engel oluyor, onu aramaya engel oluyor, bulmaya engel oluyor, tek kelime ile en iyi uzmanların işlerini engelliyoruz.





Kaybolmadan önceki son fotoğrafları hatırlayın, savunmanın onları yaymaya hakkı olmadığını ve soruşturmayı engellediğimizi söylediler. Ondan sonra fotoğraflarının geri kalanını sessizce ilettik, bir ipucu olabileceğini düşündük. Malzemeler İçişleri Bakanlığı’na incelemek üzere götürüldü.







“Şimdi bu fotoğraflar yayınlandıktan sonra farklı tahminler geliyor, bazıları fotoğraftaki yüzleri tanıyacak. Yine de fotoğraflarda yakalanan kişiler hiç aramadılar. Farklı kaynaklardan fotoğraftaki yüz ifadesi Ekberov Ulan, eski İçişleri Bakanlığı çalışanı. Nerede olduğu bilinmiyor, bazıları Kırgız Cumhuriyeti dışına çıktığını söylüyor.







Sevgili Ulan, eğer fotoğrafta gerçekten sizseniz, Orhan İnandı’nın ailesi onlarla iletişime geçmenizi ve en azından bazı bilgiler vermenizi, ortadan kayboluşunuzla ilgili şüphelerinizi ortadan kaldırmanızı istiyor.”



