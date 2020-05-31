Samanyolu Haber /Gündem / İnce: Benim durumuma düşürülen herkes yayını terk etsin /31 Mayıs 2020 11:54

İnce: Benim durumuma düşürülen herkes yayını terk etsin

Katıldığı yayın sırasında, Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki olarak canlı yayını terk eden ve ardından da, "#Korkmuyorum Siz de korkmayın" paylaşımıyla gündeme oturan CHP'li Muharrem İnce, "Bu korku düzenine son vermemiz gerekiyor" dedi.

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, İnce, "Herkes korkuyor. Hakim, savcı, medya, iş adamı korkuyor. Bu korku düzenine son vermemiz gerekiyor" dedi.

Canlı yayını terk etmesiyle ilgili İnce, "Bana yapılan şuna benziyor. Seni akşam bize misafirliğe çağırıyorum, sonra da seni bırakıp karşı komşuya gidiyorum. Beni davet ediyorsan, beni bekletip Erdoğan'ı veremezsin. Zaten 35-40 kanalda Erdoğan var. Madem beni davet ettin, bırak o kanalda da ben konuşayım" açıklaması yaptı.

"Bu durum medya düzeninin sonucu. Bu medya düzeni Türkiye'yi yoksullaştırır, tutsaklaştırır. Herkese sesleniyorum, eğer canlı yayında konuksanız ve bekletiliyorsanız yayını terk edin, herkes terk etsin" çağrısında bulunan İnce'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Programda kalsaydım özellikle şunu anlatacaktım: Almanya ekonomisi bizim beş katımız ve pandemi sürecinde 750 milyar Euro'luk paket açıkladı. Bizim de 1 trilyon liralık bir paket açıklamamız gerekirdi. Ama açıklanan 250 milyar lira. Paketin çoğunluğu da ertelemeden ibaret, yüzde 96'sı kredi zaten… Fakat göz boyama yapılıyor. Göz boyama ve kandırmaca da yalaka ve yandaş medya tarafından yapılıyor."

Haber Global'deki yayın sırasında, Erdoğan'ın konuşmasına bağlanılmasına tepki gösteren İnce, "Türkiye bu faşist dü­zenden kurtulacak. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. 16 milyon insan oy vermiş bana" sözlerinin ardından stüdyoyu terk etmişti.
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