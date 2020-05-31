AKP panikle önlem alıyor ama vekil transferine gerek yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ali Babacan'ın DEVA ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Meclis'e ve olası bir erken seçime girebilmesi için CHP'den milletvekili verebileceklerini açıklamasının ardından, AKP-MHP koalisyonu harekete geçerek, milletvekili transferinin önüne geçecek bir yasal düzenlemenin sinyallerini verirken, iki partinin gerçekten bu tür bir desteğe ihtiyaç duyup duymadıkları da tartışılıyor.





İki partinin parti örgütlenmelerini yaz sonunda tamamlaması beklenirken, Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Transfer veya kiralık vekil tartışmasının doğmasına neden iki parti, gerçekten desteğe ihtiyaç duyuyor mu? Yani illerin en az yarısında, oy verme gününden altı ay evvel teşkilatını kurup, büyük kongresini gerçekleştirme olanağına sahip değiller mi" sorularını sordu.





Sarıkaya, DEVA ve Gelecek partilerinin örgütlenmelerinin seyrine dair, "...bu yıl sonuna kadar seçim kararı alınmaz ise iki partinin sandığa girmesi için gereken örgütlenme sorunu yok. Hatta Ahmet Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi bu konuda çok daha fazla yol almış" diye yazdı.





Gelecek Partisi'nin 52 vilayette örgütünün kurulduğunu, il ve ilçe başkanları ve yöneticilerinin atandığını ifade eden Sarıkaya, kongrenin ise haziran sonuna ötelendiğini kaydetti. Büyük kongre için de partinin ağustos sonunu işaret ettiğini aktaran Sarıkaya, yazısını şu satırlarla sürdürdü:







GELECEK PARTİSİ





"Bu demektir ki, Şubat sonrasında yapılacak her seçime Gelecek Partisi girme hakkına erişir. Kani Torun da bu duruma işaret etti ve 'Hemen seçim söz konusu olmadığı sürece bizim bir destek veya ithal vekile ihtiyacımız yok' dedi. Aktardığına göre, 'Davutoğlu’nun son günlerde televizyonlarda gösterdiği performans örgütte görev almak isteyenlerin sayısında artışa ve teveccühe' neden olmuş. Muhtemel bir seçimde, nasıl bir ittifakın içinde olmayı tercih edeceklerini sorduğumda Torun’un yanıtı şöyle oldu: 'O günün şartlarına bakmadan bugünden kendimizi bağlamak doğru değil, ama bizim tercihimiz muhafazakar sağ partilerin bir arada ittifaka girdikleri yapıdır. Ama bu ittifaklar da sadece seçim ittifakı şeklinde olmalı."





DEVA PARTİSİ





DEVA Partisi'nin örgütlenme çalışmalarına dair de bilgi veren Sarıkaya, "Ali Babacan’ın Deva Partisi ise koronavirüs önlemleri kapsamındaki yasaklar sürecini dijital çözüm ile aşmaya çalışmış. Türkiye 18 bölgeye ayrılmış ve her bölgenin başına bir isim verilmiş. Onlar da il ve ilçe teşkilatına talip isimlerle Zoom uygulaması üzerinden uzaktan görüşme yapmış. Son dönem Babacan’ın hem televizyon hem de YouTube üzerinden yaptığı yayınların etkisiyle teşkilatta görev almak isteyen sayısında artış olmuş" ifadelerini kullandı.



