Samanyolu Haber /Gündem / İnce oyları Oğan’a kaptırdı /04 Mayıs 2023 12:33

İnce oyları Oğan’a kaptırdı

Yöneylem Araştırma’nın nisan sonunda düzenlediği anketin sonuçlarına göre, oyunu cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye vermeyi düşünen katılımcıların bir bölümü tercihini Sinan Oğan’dan yana değiştirdi.

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Anket, 27-30 Nisan arasında 27 ilde 2 bin 594 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle (CATI) düzenlendi. Anketin güven aralığı yüzde 95 ölçülürken, hata payının da +/- 1,9 olduğu belirtildi.


Yöneylem’in açıkladığı sonuçlara göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir önceki ankete göre yaklaşık 3 puan oy kaybederek, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın gerisine düştü.

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oylarında kayda değer değişiklik gözlemlenmezken, sonuçlara göre seçimin ikinci tura kalacak.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar şöyle:





Önceki anket
Yöneylem’in bir önceki anketinde çıkan sonuçlar şöyleydi:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1
Erdoğan: Yüzde 39
Muharrem İnce: Yüzde 5,1
Sinan Oğan: Yüzde 2,5
Kararsız: Yüzde 6,5
Oy kullanman: Yüzde 2,7
Kararsızların dağıtıldığı anket sonucuysa şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,6
Erdoğan: Yüzde 43
Muharrem İnce: Yüzde 5,6
Sinan Oğan: Yüzde 2,8

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