Samanyolu Haber /Gündem / Ege’de Eşiyle Boğulan KHK’lı Savcının Dramı YitenCanlar Belgeselinde /04 Mayıs 2023 11:24

Ege’de Eşiyle Boğulan KHK’lı Savcının Dramı YitenCanlar Belgeselinde

Ege’de boğularak hayatını kaybeden Savcı İbrahim Gündüz’ün yaşadıkları belgesel oldu.

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Türkiye’de son 7 yıldan bu yana yaşanan AKP ve MHP Koalisyon ‘nün ortak zulmünden dolayı eşiyle birlikte ülkeyi terk ederken, Ege’de boğularak hayatını kaybeden Savcı İbrahim Gündüz’ün yaşadıkları belgesel oldu. www.YitenCanlar.com sitesinde yer alan ve zulüm sürecinde hayatını kaybeden 106 kişiden biri olan Savcı Gündüz’ün belgeselinin metnini ise meslektaşı Nevin Erdem yazdı. 

YitenCanlar sitesinin editörü Gazeteci Enes Cansever’in editörlüğünü üstlendiği KHK’lı Gündüz’lerin dramını dile getiren belgesel, AKP rejiminin bir devirde bilhassa yargı mensuplarına, yaşattığı zulmün önemli sembollerinden biri olduğu belirtildi.

AKP VE ERDOĞAN REJİMİ BU CİNAYETİN DOĞRUDAN FAAİLİ

KHK’lı Savcı Gündüz ve eşinin dramını kaleme alan meslektaşı Hakime Nevin Erdem, “Savcı Gündüz ve eşi, kendi ülkelerinde boğuldular ; cesetleri ise Ege’ye atıldı!” başlıklı yazısında, İbrahim Gündüz’ün “boğuluyorum” çığlığının Türkiye’de duyulmadığını belirterek; ' Daha nasıl bir ses çıkarabilirdi ki duyulmak için?' diye sordu.


Hakime Erdem’in yazısı özet olarak şöyle: “Meriç denildiğinde  aklımıza geçilmesi zor bir nehir geliyor, sınır geliyor, Ege geliyor; kaçmalar geliyor, can pazarları, ölümler geliyor. Bugüne kadar yüzlerce -binlerce değilse eğer- yargı mensubu hukuksuzluktan kaçış¸ yolu olarak gördükleri bu zorlu yolculuğa çıktı. Yolda yaralananlar, yakalananlar, çocuklarını kaybedenler oldu; ölenler oldu.

İktidarın yargıyı tamamen kendine bağlamak için 15 Temmuz bahanesiyle tasfiye ettiği yaklaşık 5 bin hakim-savcıdan biriydi Cumhuriyet Savcısı İbrahim Gündüz .



Daha 36 yaşındaydı, Ege’nin karanlık ve soğuk sularına cansız bedenini bırakırken. Eşiyle birlikte çıktığı umut yolculuğunda, eşiyle birlikte boğularak can verdi.

Bir Cumhuriyet savcısını ölümü göze alarak  böylesine tehlikeli bir yolculuğa çıkaran neden çok açık. 
Haberde “Savcı, Ege, ölüm kelimeleri gözünüze çarptığı anda olayın muhtemel nedeni bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor zaten: 15 Temmuz sonrası zirve yapan hukuksuzlukların acı sonla biten mağduriyetlerinden biri daha! Ne c¸ok acı birikiyor yüreklerimizde! 


Cumhuriyet savcıları otoriter bir rejim kurmak için “iktidara tam bağımlı” olması gereken öncelikli meslek gruplarından biri. 15 Temmuz’dan sonra tutuklandı. Tam 15 ay cezaevinde kaldı. 2018 yılının başlarında tahliye oldu. Cumhuriyeti ve kurumlarını korumayı bırakın, kendini dahi koruyamayacak bir hale düşürdüler Savcı Gündüzü .


NE OLMUŞTU?
Savcı İbrahim Gündüz ve eşi Nurdan Gündüz, Türkiye’de yürütülen cadı avı nedeniyle işinden oldular. Daha sonra tutuklanan beş bine yakın savcılardan biri olan Gündüz tutuklanarak, uzun süre cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra işsiz kalan Gündüz, eşiyle birlikte yurtdışına çıkmaya karar verdi. Züllümden yakasını sıyırmaya çalışırken, Ege Denizi’nin Yunanistan adalarına yakın noktasında devrilen botun alabora olmasıyla hayatını kaybetmişti. İki yıl önce yaşanan acı olaydan 35 gün sonra İbrahim Gündüz’ün eşi Nurdan Gündüz, 35 gün sonra Kos Adası’nda defnedilirken, zulüm mağduru KHK’lı Savcının naaşı ise; 2 ay sonra baba ocağı Adana’ya ulaştırılarak, burada defnedildi.



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