India Today: Erdoğan, Suriye'deki paralı savaşçıları Keşmir'e gönderiyor

Hindistan'da yayımlanan India Today gazetesinde, "Erdoğan 2 bin dolar ödeyerek Keşmir'e paralı asker yolluyor" başlığıyla yer alan haber, Yunan gazeteci Andres Mountzouralias'ın, "Erdoğan Keşmir'e paralı asker yolluyor." haberine dayandırıldı.







Pentapostagama'ya dayandırılan haberde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paralı savaşçı gönderme planlarının ayrıntılarına yer verildiği kaydedildi.





Haberde, Türkiye'nin Suriye'den Keşmir'e savaşçı gönderme hazırlığı içinde olduğu iddia edilirken, bu adımın Ankara'nın Güney Asya'daki Müslümanlar arasındaki nüfuzunu genişletme ve İslam dünyasındaki Suudi Arabistan hâkimiyetini kırma çabasının bir parçası olduğu yorumu dikkat çekti.





BÜYÜKELÇİ TORUNLAR: İDDİALAR TEMELSİZ





Ankara'nın söz konusu planı Pakistan ile birlikte ortak yürüttüğü kaydedilirken, haberde Türkiye'nin Hindistan Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın iddiaları 'temelsiz ve yalan' olarak nitelediği sözlerine de yer verildi.





Pentapostagama'nın ANF'ye dayandırdığı haberin devamında ise, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bir kolu olan Süleyman Şah Tugayları'nın lideri Ebu Emşa'nın, Afrin'de üyelerine Türkiye'nin Keşmir'deki varlığını güçlendirmek istediğini söylediği bilgisine işaret edildi.





Ebu Emşa'nın konuşma sırasında, Türk yetkililerin kendisinden Keşmir'e gitmek isteyen savaşçıların isimlerinden oluşan bir liste istediğini ve Keşmir'e gidecek her bir cihatçıya 2 bin dolar ödeneceğini söylediği de aktarıldı.





Yerel kaynaklar, Türkiye'nin bu eylemlerini Azez, Cerablus, Bab, Afrin ve İdlib'de yürüttüğünü kaydetti.