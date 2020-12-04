"Takip ediliyorum, telefonlarım dinleniyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, T24 canlı yayınında Gazeteci Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:







”Hayatın tüm yüzlerine bakınca çok sorunlu bir süreci yaşadığımızı biliyoruz. Bu sorunlardan nasıl kurtulabiliriz bunun çözümünü söyledik. Bunları yapmadılar. Bizim de eleştiri hakkımız var. Eleştiriye tahammül edemeyen iktidarla karşı karşıyayız. Hayatın gerçeği var, mutfakta yangın varsa nasıl bunu görmezden geliriz? Görevimizi yapmamış oluruz. Eleştiriye tahammül edemedikleri için, eleştiri yapıyoruz, eleştiri yaptığımızda tehditler geliyor, dokunulmazlığınızı kaldıracağız, Kılıçdaroğlu’nun söylediği yalan diye. Bana desinler ki ‘Şu söylediği yalan’. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna bedava verdiniz dedim. Desinler ki, ‘ihale yaptık, şu bedelle verdik.’ O zaman neresi yanlış.







Bir siyasi iktidar bu pozisyona düşmüşse, eleştiriye tahammülü kalmamışsa o ülkeyi yönetemez. Yönetim kadro işidir, ortada kadro yok, bir kişi yönetiyor.





"TELEFONLARIM DİNLENİYOR, TAKİP EDİLİYORUM"





Sonuçta gittiğim yerler, kaldığım ev belli. Benim telefonlarımın eşimin çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi biliyorum. Korumalar var. Ciddi bir tehdit de var. Benden rahatsız olan ciddi bir kesim var.Eğer çıkarı ya da tehdidi yeraltı dünyasından sağlayarak susturabiliriz diye bir arayışa giriyorsa orada demokrasi ve insan hakları bitmiştir. “Aksi bir şey duymak istemiyorum, aksi bir şey söyleyeni susturacağız” diye düşünüyorlar. Ama bu bizi korkutmaz. Bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok ki. CHP’de binlerce Kılıçdaroğlu var. Aynı şekilde genel başkanlık yapacak, mücadele edecek onbinlerce kişi var. Onlar çok kısır ve dar düşünüyorlar, ufukları çok dar. Bir kişiyi ortadan kaldırınca sorunlar çözülür sanıyorlar çözülmez.





Alilem de endişe duyuyor dikkat etmemi istiyorlar. Yapabilecekleri fazla bir şey yok. Ne yapabilirler ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok. Biz her şeye karşın bildiğimiz yoldan kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Temel hedefimiz bu olmalı. Bir yerde ülkenin çıkarı varsa, kişilerin hayatları çok önemli değildir.



