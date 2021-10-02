İnfaz erteleme talebi reddedildi: Kanser hastası Ayşe Özdoğan cezaevinde

9 yıl 4 ay hapis cezası verilen ve cezası 14 Haziran’da Yargıtay tarafından onaylanan Ayşe Özdoğan’ın infaz erteleme talebi reddedildi.

Ayşe Özdoğan’ın ablası Emine Erdem, sosyal medya hesabından kardeşinin infaz erteleme talebinin reddedildiğini, polislerin kardeşini cezaevine götürmeye geldiğini belirtti. Erdem, “Şimdiye kadar kimseye demedim . Şimdi diyorum. ALLAH BELANIZI VERSİN” dedi.

23 Kasım 2019 yılında tıpta çok nadir görülen maksiler sinüs kanseri teşhisi konulan Ayşe Özdoğan, cezası Yargıtay tarafından onaylandıktan sonra Antalya Cumhuriyet Savcılığı’nın isteği üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 4. evre kanser olduğuna dair yeniden rapor aldı. Oysa Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Başkanlığı 25 Aralık 2019 yılında kanser olduğuna dair bir rapor düzenlemişti.





Bu raporla 15 gün kaldığı Antalya L Tipi Cezaevinden o dönemde tahliye olan Ayşe Özdoğan, savcılığın 3 ay önceki talebini yerine getirerek testler ve muayeneler için tekrar uğraştı. Tetkikler sonucunda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özdoğan’a yeniden ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verildi. Ancak savcılık bu raporu yeterli görmeyerek İstanbul Adli Tıp’tan da bir rapor istedi.





Antalya’dan İstanbul’a seyahat edecek durumda olmayan Özdoğan’dan İstanbul Adli Tıp mevcut raporları istedi. Özdoğan’ın İstanbul’dan beklediği cevap dün geldi. Buna göre İstanbul Adli Tıp, tetkikleri eksik bulduğunu söyleyerek tüm testlerin ve muayenelerin baştan yapılmasını istedi. Özdoğan şimdi tekrar Antalya’da rapor için yeniden aynı süreci yaşamak zorunda.





Bu eziyete artık dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Ayşe Özdoğan, “Neden bu kadar eziyet ediliyor?” diye sordu. Sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği, tükürük bezleri alınan ve önünde dört ameliyat daha bulunan Özdoğan bu haliyle hapse girmek istemiyor.



