İngiliz ekonomist Timothy Ash: ‘Türkiye’nin sonu Lübnan gibi olacak! Tek soru şu: Ne zaman’

Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash Türkiye’nin sonunun Lübnan gibi olacağını söyledi. Ash daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’nin enflasyon – devalüasyon sarmalında olduğunu belirtmişti.





Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi gibi uygulamaların Lübnan’da olduğu gibi Türkiye’yi de felakete sürükleyeceğini söyleyen Timothy Ash, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi fantezisini bırakmasını ve faizi artırmasını tavsiye etti.





Ash, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin finansal kimyası her gün daha çok Lübnan’a benziyor. Bu kesinlikte tıpkı Lübnan’da olduğu gibi korkunç bir krizle sonuçlanacak. Tek soru şu: Ne zaman” ifadelerini kullandı.







Timothy Ash, daha önce yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin enflasyon – devalüasyon sarmalında olduğunu belirterek erken seçim öncesi dolar kurunda yeni seviye belirlendiğine dikkat çekmişti.

