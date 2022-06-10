Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz ekonomist Timothy Ash: ‘Türkiye’nin sonu Lübnan gibi olacak! Tek soru şu: Ne zaman’ /10 Haziran 2022 13:13

İngiliz ekonomist Timothy Ash: ‘Türkiye’nin sonu Lübnan gibi olacak! Tek soru şu: Ne zaman’

Bluebay Varlık Yönetimi yöneticisi Timothy Ash, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi gibi uygulamaların Türkiye’yi tıpkı Lübnan’da olduğu gibi felakete sürükleyeceğini söyledi. Ash, Twitter’dan paylaşımında, “Türkiye’nin finansal kimyası her gün daha çok Lübnan’a benziyor. Bu kesinlikte tıpkı Lübnan’da olduğu gibi korkunç bir krizle sonuçlanacak. Tek soru şu: Ne zaman” dedi.

SHABER3.COM

Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash Türkiye’nin sonunun Lübnan gibi olacağını söyledi. Ash daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’nin enflasyon – devalüasyon sarmalında olduğunu belirtmişti.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi gibi uygulamaların Lübnan’da olduğu gibi Türkiye’yi de felakete sürükleyeceğini söyleyen Timothy Ash, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi fantezisini bırakmasını ve faizi artırmasını tavsiye etti.

Ash, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin finansal kimyası her gün daha çok Lübnan’a benziyor. Bu kesinlikte tıpkı Lübnan’da olduğu gibi korkunç bir krizle sonuçlanacak. Tek soru şu: Ne zaman” ifadelerini kullandı.

Timothy Ash, daha önce yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin enflasyon – devalüasyon sarmalında olduğunu belirterek erken seçim öncesi dolar kurunda yeni seviye belirlendiğine dikkat çekmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiliz ekonomist Timothy Ash: ‘Türkiye’nin sonu Lübnan... Sonraki Haber >>

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:25