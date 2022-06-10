TMSF’den şirketleri alanlara şok! Cem Uzan Fransa'da dava açtı

"İnanın Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitiyor. Seçim için sandık tarihi olan 25 Haziran 2023'ü bekleyin. Erken seçime ‘hayır' deyin. 12 ay sonra Erdoğan'ı davulla zurnayla emekli edin gitsin” çağrısı yaparak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan’ın AKP’ye yakın birçok iş insanına dava açtığı aktarıldı.

AKP'ye yakın Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Cem Uzan'ın bu çıkışıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Uzan'ın yakın döneme kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övgüler düzüp "yerli ve milli" söylemlerinde bulunduğunu hatırlatan Güngör, "Ne oldu da aday olmaya karar verdi?" dedi.

Güngör, Uzan'la ilgili duyduğunu belirttiği "istihbarat"ı da aktardı. Cem Uzan’ın Fransa’nın Paris kentindeki hukuk mahkemesinde Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi 52 isme dava açtığını belirten Güngör, şunları yazdı:





"Uzanlar'ın Paris'te açtığı tahkim davalarını bilirsiniz. Dünyanın en iyi avukatlık bürolarını tutmuşlardı. Ama 2010'dan bu yana Türkiye'ye karşı açtıkları bütün davaları kaybettiler. Geçenlerde Paris Hukuk Mahkemesi'nde yeni bir dava daha açtılar. Bu kez eski Paris Baro Başkanı gibi ünlü avukatları da devreye soktular. 17 Mayıs'ta ilk duruşması görülen davanın konusu ilginç… TMSF'nin varlık satış ihalelerine katılan aralarında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi 52 isim sanık! Onlardan istenen tazminat 68 milyar dolar…





Yani aklınca ihaleye girecek yatırımcılara diyor ki, 'Bakın, TMSF'den mal alırsanız yıllar geçse de dava açılabilir.'





Halbuki, bu davadan bir sonuç alınamayacağını bal gibi biliyor. Zira, uluslararası yatırım anlaşmalarına aykırı bir dava… Türkiye'de faaliyetlerine devam eden bir şirketle ilgili Paris Hukuk Mahkemesi'nin yetkili olamayacağını en basit hukuk öğrencisi bile bilir.





Amaç ne peki?





Tabii ki, TMSF'nin ihalelerini ve satışlarını baltalamak…





Bu söylem ve eylemler size de yabancı gelmiyor değil mi?"