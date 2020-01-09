Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz Kraliyet ailesinde 1936'dan bu yana en büyük kriz /09 Ocak 2020 12:48

İngiliz Kraliyet ailesinde 1936'dan bu yana en büyük kriz

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmesi İngiltere basınında: 'Kraliçe üzgün, Prens Charles kızgın'

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İngiltere gazeteleri, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamasının Saray'da büyük hayal kırıklığı yarattığını yazdı. The Sun gazetesi Kraliçe II. Elizabeth'in üzgün, Prens Charles ve Prens William'ın ise son derece öfkeli olduğunu belirtti.

İngiltere gazeteleri, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamasının Saray'da büyük düş kırıklığı yarattığını yazdı.

Gazeteler, bu kararın kendisine danışılmadan alınması nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth'in "üzgün", Prens Harry'nin babası Prens Charles ile ağabeyi Prens William'ın ise "çok kızgın" olduğunu belirtti.


The Sun gazetesi, Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Kraliçe üzgün, Charles ve William çok öfkeli' diyor.

'MEGXİT: SARAY'DA İÇ SAVAŞ'

Kraliyet sarayında 'iç savaş' çıktığını öne süren Sun gazetesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci 'Brexit'e gönderme yapan bir kelime oyunuyla "Megxit" manşetini attı.

'Kraliçe'ye bile söylemediler' başlığını kullanan Daily Mirror gazetesi Saray'dan bir kaynağın "Kuruma (kraliyet sarayı) saygısızlık ediyorlar" dediğini aktardı.

Guardian gazetesinin manşet haberinde, "Harry ve Meghan'ın üst düzey görevlerden çekilme açıklaması, basının kendilerine yönelik tutumunu eleştirmelerinin ardından geldi" deniyor.

'PRENS ŞİRKET'TEN İSTİFA ETTİ'

Guardian gazetesi, çiftin ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacakları açıklamasını öne çıkarırken Daily Telegraph "Meghan ve Harry Şirket'ten istifa etti" dedi.

Times, Kraliyet Sarayı'ndaki "çatlağa" dikkat çekerek "Harry ve Meghan çekildi, kraliyet ailesi bölündü. Kraliçe büyük düş kırıklığı içinde" manşetiyle çıktı.


Daily Mirror gazetesi, 'Kraliçe'ye bile söylemediler' manşetiyle çıktı.

'1936'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK KRİZ'

"i" gazetesi ise 'Saray'ın Kral 8'nci Edward'ın tahttan çekildiği 1936'dan sonraki en büyük krizle karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Kral, Amerikan sosyetesinden Wallis Simpson'la evlenmesine karşı çıkılması nedeniyle tahtından feragat etmişti. Kral Edward, daha önce iki kez evlenip boşanması nedeniyle Saray ve Kilise tarafından istenmeyen Simpson'la bir yıl sonra hayatını birleştirmişti.

'i' gazetesinde Kraliyet ailesinin 1936'dan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduğunu yazıyor.

"AVAM HAYATI'

Amerikan New York Post gazetesi de Sun gazetesi gibi "Megxit" başlığını ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında böleceklerini açıklayan çiftin halktan kişiler olarak yaşamlarının nasıl olacaklarına dair bir fotomontaja yer verdi.

Fotomontajda Prens Harry ve Meghan Markle, televizyon karşısında bira ve sigara içen bir çift olarak yansıtılıyor. Prens Harry, üzerinde yemek lekeleri bulunan atleti ve külotuyla Markle da bigudileri ve sabahlığıyla resmediliyor.

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