Samanyolu Haber /Eğitim / İngilizce yeterlilikte Türkiye ve Azerbaycan son sırada /06 Aralık 2020 13:52

İngilizce yeterlilikte Türkiye ve Azerbaycan son sırada

PISA'ya göre fen, matematik ve okuma becerileri açısından alarm veren Türkiye'deki eğitim sistemi, 'İngilizce yeterliliği kazandırma' konusunda da sınıfta kaldı. Türkiye, 33 Avrupa ülkesinin İngilizce yeterliliğine göre sıralandığı listede 32., 100 dünya ülkesinden oluşan listede ise 79. oldu.

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Birgün gazetesinden Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; İngilizcenin ilk, orta ve lise kademelerinde zorunlu olarak toplam bin 296 saat okutulduğu Türkiye, 'İyi İngilizce konuşan ülkeler' listesinde sondan ikinci sırada yer aldı. Azerbaycan 33 ülkelik listede son sırada yer alırken listenin birinci sırasına Hollanda yerleşti.

EF Education First adlı kuruluşun son yayımladığı 'İngilizce Yeterlilik Endeksi' isimli çalışma, "Türkiye’deki yabancı dil eğitimi yetersiz mi?” sorusuna yol açtı.

Avrupa'daki 33 ülke 'İngilizce yeterliliklerine' göre 100 puan üzerinden puanlandırılarak sıralandı. Hollanda 70.27 puan ile listenin ilk sırasında yer alırken İsveç 68.74 puanla ikinci, Norveç ise 67.93 puanla üçüncü sırada. Türkiye'nin 33 ülkelik listedeki sırası ise 32, 'İngilizce yeterlilik' puanının ise 46.81 olduğu belirtildi.

Avrupa ülkeleri listesinde sondan ikinci olan Türkiye, 100 dünya ülkesinin olduğu listeye ise 79’uncu sıradan girebildi.

İngilizce yeterliliği açısından 'Çok düşük yeterliliğe' sahip ülkeler arasında gösterilen Türkiye ile aynı sınıfta yer alan diğer bazı ülkelerin ise Bangladeş, Morokko, Katar, Afganistan olduğu kaydedildi.

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