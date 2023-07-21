İngiltere: 15 kat fazla mühimmat gönderdik

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









İngiltere, Ukrayna’ya geçen yıl planlanandan 15 kat daha fazla mühimmat gönderdiğini açıkladı.





İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Ukrayna’ya 2022’de Ukrayna’ya 16 bin topçu mermisi göndermeyi planladığını ancak başlangıçta planlanandan 15 kat daha fazla (200 bin’den fazla) topçu mermisi teslim ettiklerini açıkladı.





Tüfek ve tanksavar mühimmat sevkiyatının beklendiğinden daha az çıktığını belirten Wallace, ’Ukrayna’nın önceliklerine hızla tepki vererek' top mermileriyle ilgili planın üstüne çıkıldığını söyledi. İngiliz bakan, ülkesinin Ukrayna ordusuna havan topları ve bomba atarlar dahil en az 5 milyon adet piyade silahı, 1500 adet hava savunma silahı ve bununla ilgili 100 fırlatma sistemi sağladığını anlattı.





"Biz Amazon değiliz”





Nato zirvesi esnasında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, silah ve askeri teçhizat tedariki için Ukrayna'dan şükran sözleri duymak istediklerini, Bunun yerine, hızlandırılmış prosedür kapsamında ülkeyi NATO'ya kabul etmeyi reddettiği için Kiev'den eleştiriye kritik yapmıştı.





Tüm imkanları kullanarak, kendi stoklarını da seferber ederek Ukrayna'ya silah yollamaya devam ettiklerini vurgulayan Wallace, Kiev'den gelen "yardımların yetersizliği" eleştirisine de tepki göstermişti.





Wallace, “Beğenseniz de beğenmeseniz de insanlar biraz minnettarlık görmek istiyor. Ülkelerden kendi silah stoklarından vazgeçmelerini istiyorsunuz” diyen Wallace kişisel deneyimi gösterdi. Bakan, geçen yıl Ukrayna'ya yaptığı ziyarette, ülke yetkililerinin kendisine Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu silahların bir listesini verdiğini ve bunun da kendisine mağazaya gitmesi gerektiğini hatırlattığını söyleyerek “Biliyorsun, biz Amazon değiliz. Geçen yıl listeyi teslim etmek için 11 saat araba kullandığımda onlara bunu söyledim” dedi.





Ayrıca bakan, Londra ve müttefiklerin çatışma başlamadan önce Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye başladıklarını itiraf etti.

The Washington Post, ismi açıklanmayan bazı kaynaklara atıfta bulunarak, NATO zirvesindeki ABD delegasyonu üyelerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Kiev'in Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki umutları hakkındaki sözlerine kızdığını yazdı. İttifak zirvesinin başlamasının arifesinde, NATO'nun Ukrayna'yı davet etme konusundaki isteksizliğini benzeri görülmemiş ve saçma olarak nitelendirdi. Volodimir Zelensky'ye göre Kiev'in ittifaka üyeliği Rusya ile bir pazarlık konusuna dönüşüyor.