Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Başbakanı partiye katıldığı için özür diledi /12 Ocak 2022 17:42

İngiltere Başbakanı partiye katıldığı için özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili etkinliğe katıldığı için özür diledi.

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Johnson, bugün Parlamento'da Başbakan'a sorular yöneltilen Çarşamba oturumu sırasında yaptığı açıklamada etkinliğe katıldığı için pişman olduğunu, ancak bir iş etkinliği olduğunu düşünerek katıldığını söyledi.

İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer, Başbakan Johnson'un "acınası" mazeretleri ve "gülünç" yalanlarından sonra istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Oturum sırasında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Johnson, milletvekillerinin ve halkın "kızgınlığını" anladığını ifade etti.

Johnson, yaklaşık 100 kişinin davet edildiği ve katılacakların içkilerini kendilerinin getirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendiği etkinlikte sadece 25 dakika geçirdiğini, "çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek için katıldığını" söyledi ve devam etti:

"Şimdi geriye baktığımda insanlara başka şekilde teşekkür etmem gerekir ve etkinliği durdurmam gerekirdi. Teknik olarak o dönemin kısıtlamalarına uygun bir etkinlik olsa da milyonlarca kişinin farklı şekilde düşüneceğini bilmeliydim."

'Doğru olanı yapıp istifa edecek mi?'

Parlamento oturumunda milletvekilleri, başbakanın istifa etmesini veya diğer Muhafazakar Parti milletvekillerinin onu zorla işinden çıkarmasını talep etmek için sıraya girdi.

Starmer, "Karşımızda aylarca süren yalanlarından sonra yolun sonuna gelmiş acınası halde bir adam duruyor" diye konuştu ve devam etti:

"Sonunda bütün ülke koronavirüs kısıtlamalarına uyarken kendisinin Başbakanlık Konutu'nda partilere katıldığı ortaya çıktı. Peki doğru olanı yapıp istifa edecek mi?"
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