İngiltere, İran karşısında farklı kazandı

2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. İngiltere sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.







Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık diliminde gol çıkmazken, İngiltere 35. dakikada öne geçen taraf oldu. İngilizlerin genç yeteneği Jude Bellingham, çıktığı ilk Dünya Kupası maçında 35. dakikada ağları havalandırdı. 19 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupaları tarihinde gol atan en genç 10. oyuncu oldu.





Bu golün ardından baskısını artıran İngiltere, 43. dakikada Bukayo Saka ve 45+1. dakikada Raheem Sterling'in attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.





İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Gareth Southgate'in ekibi, 62. dakikada Bukayo Saka ile durumu 4-0'a taşıdı. Arsenal'in yıldızı, Dünya Kupası'na 2 golle başladı. Farkı azaltmak isteyen İran, bu gole hemen cevap verdi ve 65. dakikada Mehdi Taremi ile durumu 4-1 yaptı.





GİRDİ VE ATTI

İngiltere'de 70. dakikada oyuna dahil olan Marcus Rashford, bir dakika sonra fileleri havalandırdı. İngiltere'de 90. dakikada sahneye çıkan Jack Grealish durumu 6-1 yaptı.





90+10'DA PENALTI KARARI

Maç bu skorla bitecek derken İran, 90+10. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mehdi Taremi skoru 6-2 olarak tayin etti.





İRAN KALECİSİ SAKATLANDI



Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısına İran kalecisi Alireza Beiranvand'ın sakatlığı damga vurdu. Majid Hosseini ile kafa kafaya çarpışan Beiranvand uzun süre tedavi görürken, oyuna devam edemedi ve 19. dakikada Seyed Hosseini'ye bıraktı. 30 yaşındaki kalecinin sakatlığı nedeniyle ilk yarıya 14, ikinci yarıya ise 10 dakika ilave süre eklendi.





İran'da Kayserisporlu Majid Hosseini 90 dakika sahada kaldı. Ali Karimi, 46. dakikada oyuna dahil oldu.





Bu sonucun ardından İngiltere gruba 3 puanla başladı. İran, ilk maçta puanla tanışamadı.





İngiltere grubun bir sonraki maçında ABD ile karşılaşacak. İran ise Galler ile kozlarını paylaşacak.



