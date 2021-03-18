İngiltere mutasyonu hakim olursa salgın hız kazanacak





'BÖLGESEL KARANTİNA UYGULANMALI'









Trakya ve Karadeniz'deki artan vaka sayılarının toplumsal olgularda bağışıklık kazanmadığı sürece azalmayacağını söyleyen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Bir bölgede olgu sayıları yüksekse çok ciddi kısıtlamalar olmadığı sürece veya aşılamayla toplumsal bağışıklık sağlanmadığı sürece o bölgedeki olgular toplumsal bağışıklık sağlanana kadar yüksek olmaya devam edecektir. Eğer ciddi bir kısıtlama yaparsanız aşı öncesinde, o zaman olgu sayılarında düşme bekleyebiliriz. Fakat şu anda bizim ülkemizde ne yazık ki bu şekilde ciddi bir kısıtlama, ciddi bir önlem düşünülmüyor. Tam tersine vatandaşlarda da çok büyük bir rehavet var. İnsanlar dışarıda ya da kapalı mekanlarda çok kalabalık bir biçimde yaşamaya veya bulunmaya devam ediyorlar. Bu anlamda bu yerlerdeki olgu sayılarının ne yazık ki yakın zamanda düşmesini beklememek gerekiyor" dedi.