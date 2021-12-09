İngiltere Omicron önlemlerini artırıyor

Johnson yeniden özür diledi





İngiltere Başbakanı Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında B Planı diye adlandırdıkları önlemlere geçişin "orantılı ve sorumlu" davranış olduğunu belirtti.Omicron vakalarının iki ila üç günde bir ikiye katlanıdğını belirten Johnson ilk adımın, evden çalışma olacağını söyledi ve "İş yerlerindeki temaslarınızı azaltarak, bulaşmayı yavaşlatabileceğiz" dedi.Önlemler kapsamında, cuma gününden itibaren tiyatrolar ve sinemalar dahil kamuya açık alanlarda maske takılması zorunlu kılındı. Ancak bunun mümkün olmadığı yeme-içme mekanları yasak kapması dışında tutulacak.Gelecek haftadan itibaren de büyük kalabalıkların toplandığı gece kulüpleri ve konser salonları gibi yerlere girişte Covid pasaportu uygulaması gelirtilecek.Johnson Covid pasaportu için iki doz aşının yeterli olacağını, ancak hatırlatma dozlarının sayısı arttıkça bunun tekrar gözden geçireleceğini kaydetti.Bu alanlara 500'den fazla kişiyi alabilecek koltuksuz iç mekanlar ve koltuk bulunmayan ve 5 binden fazla kişiyi alabilecek koltuksuz açık hava mekanları da dahil. 10 bin kişiden fazla alabilecek tüm mekanlarda ise maske zorunlu olacak.Bilim insanları, Omicron varyantının Delta varyantından daha kolay bulaşabildiğini ve İngiltere'deki hakim varyant haline gelebileceğini söylüyor.Ancak hala varyant hakkında birçok şey bilinmiyor ve bu varyantın ne kadar ağır bir hastalığa yol açabileceği ve aşıların etkinliği hakkında fikir sahibi olunması haftalar alabilir.Daha önce hükümetin bilim danışmanı Prof. Neil Ferguson, evden çalışmayla hatırlatıcı aşıların yapılması için zaman kazanılabileceğini söylemişti.Ferguson, Omicron'un yıl sonundan önce Omicron'un ülkedeki hakim varyant haline gelebileceğini de vurguladı.Ancak Dünya Sağlık Örgütü, mevcut aşıların hala Omicron'un ağır hastalığa yol açmasını önleyebileceğini söylüyor.Johnson'ın önlemleri açıkladığı basın toplantısı, başbakanlık çalışanlarının geçen yıl bütün ülkede sıkı kapanma kuralları uygulandığı sırada Noel partisi yaptıkları iddialarıyla dalga geçtikleri görülen videonun gündemde olduğu bir dönemde yapıldı.ITV televizyonu tarafından elde edilen görüntülerde, Başbakanlık ofisinin önde gelen çalışanları, kendi aralarında şaka amaçlı bir basın toplantısı düzenliyor ve tartışma yaratan Noel partisiyle ilgili eleştirilerle dalga geçiyor22 Aralık 2020'de kayda alınan görüntülerde, dönemin Başbakanlık Basın Sözcüsü Allegra Stratton'a iş arkadaşları söz konusu parti hakkında soru soruyor. Stratton ise "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafeye uyulmadı" ifadelerini kullanıyor.Videonun ortaya çıkması ve hükümete yöneltilen eleştirilerin ardından Stratton, Başbakan Johnson'ın Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP26 sözcüsü olarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.Yaşananlar nedeniyle Parlamento'da özür dileyen Başbakan Johnson, özrünü basın toplantısında da tekrarladı.