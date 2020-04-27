Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere şimdi de çocuklar için alarmda! Bu belirtiler coronayla birlikte yayıldı /27 Nisan 2020 15:17

İngiltere şimdi de çocuklar için alarmda! Bu belirtiler coronayla birlikte yayıldı

Corona virüsü hızla can almaya devam ederken, İngiltere'de salgınla bağlantılı olarak çocuklar arasında yayılmaya başlayan toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgının en çok yıkıma yol açtığı ülkelerden İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) harekete geçiren bir gelişme yaşandı.

Corona virüsüne bağlı olarak özellikle çocuklar arasında toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakalarının arttığını tespit eden NHS, hastanelere hazırlıklı olmaları için uyarıda bulundu.

Daily Mail’in yer verdiği uyarıda, “Covid-19’a bağlı olarak çocuklar arasında yayılan ateşli sendrom endişeleri artmaktadır. Son 3 haftada başta Londra’da olmak üzere dikkat çeken bu artış yoğun bakımda tedavi gerektirmedir” ifadeleri yer aldı.

SONUCU NEGATİF ÇIKANLAR DA VAR


Çocuklar arasındaki bu vakalarda şiddetli karın ağısı, sindirim sistemi sorunları, dil ve ciltte kızarıklık ve şişlik ile nefes alma güçlüğü gibi belirtiler görüldüğü açıklandı. NHS’nin uyarısında kaç çocuğun bu durumdan etkilendiği rakamsal olarak açıklanmazken, söz konusu vakalarda corona testi negatif olanların da bulunduğu belirtildi.
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