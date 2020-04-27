İngiltere şimdi de çocuklar için alarmda! Bu belirtiler coronayla birlikte yayıldı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgının en çok yıkıma yol açtığı ülkelerden İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) harekete geçiren bir gelişme yaşandı.





Corona virüsüne bağlı olarak özellikle çocuklar arasında toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakalarının arttığını tespit eden NHS, hastanelere hazırlıklı olmaları için uyarıda bulundu.



