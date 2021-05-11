Samanyolu Haber /Spor / İngiltere tribünleri taraftara açıyor /11 Mayıs 2021 09:28

İngiltere tribünleri taraftara açıyor

İngiltere'de 17 Mayıs'tan itibaren 10 bine kadar futbol taraftarının tribündeki yerini yeniden alacağı bildirildi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinde 3. aşamaya geçileceğini, bu kapsamda "sınırlı kapasite şartıyla turnikelerin yeniden döneceğini" açıkladı.

Buna göre, 17 Mayıs'ta başlayacak 3. aşamada, futbol müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribündeki yerini alabilecek, daha düşük kapasiteli açık hava spor müsabakalarında bu sayı 4 binle, kapalı spor salonlarında ise 1000'le sınırlı kalacak.

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