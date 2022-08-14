Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını terör saldırısı için uyardı /14 Ağustos 2022 13:56

İngiltere, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını terör saldırısı için uyardı

İngiltere Dış İşleri Bakanlığı tarafından Türkiye’ye seyahat edecek olan İngiliz vatandaşlarına, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm iller için ‘terör saldırısı’ uyarısı yapıldı.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Festival dönemleri de dahil olmak üzere yabancı uyruklular arasında popüler olan kalabalık yerlerde çevrenize karşı tetikte olun” dedi.

Uyarıda “Batı ülkelerinden gelen vatandaşların, özellikle büyük şehirlerde, saldırılara hedef olma veya yakalanma olasılığı olsa da, saldırıların büyük olasılıkla Türk devletini, sivilleri ve gösterileri hedef alması muhtemeldir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Türkiye’nin belli kısımları ‘seyahat edilmemesi gereken bölgeler’ olarak işaretlendi. Şırnak ve Hakkari illeri için ‘zorunlu seyahatler’ hariç tüm seyahatlere karşı uyarı yayınlanırken Suriye sınırına 10 km mesafedeki alanların tamamı kesinlikle seyahat edilmemesi gereken yerler olarak işaret edildi.

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