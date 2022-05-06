Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Başbakan Jonhson'a yerel seçim şoku /06 Mayıs 2022 10:13

İngiltere'de Başbakan Jonhson'a yerel seçim şoku

İngiltere'de dün yapılan yerel seçimlerin ilk sonuçları, hayat pahalılığı ve Başbakan Boris Jonhson'ın Covid önlemlerini ihlal etmesi skandalı nedeniyle baskı altında olan Muhafazakar Parti'nin, seçmenlerinin bir kısmını ana muhalefetteki İşçi Partisi ve diğer muhalefet partisi Liberal Demokratlara kaptırdığına işaret ediyor.

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Oy sayımı sürerken, başkent Londra'da üç belediyenin, Muhafazakar Parti'den İşçi Partisi'ne geçtiği kesinleşti.

Buckingham Sarayı, Parlamento ve devlet kurumlarının bulunduğu Londra Westminster'da belediye meclisinde çoğunluğu, İşçi Partisi kazandı. Belediye, kurulduğu 1964 yılından beri Muhafazakar Parti'nin denetimindeydi.

Yine Londra'da Muhafazakarların elinde olan Barnet Belediyesi meclisi, tarihinde ilk kez İşçi Partisi'ne geçti. Bu belediyede de Muhafazakar Parti iktidardaydı. 1978'den beri Muhafazakar Parti'nin elinde olan Wandsworth da İşçi Parti'nin kontrolüne geçen bir başka belediye oldu.

İşçi Partisi'nin az farkla Southhampton'ı da kazanmasına rağmen Londra dışındaki bölgelerde oylarını sınırlı ölçüde artırdığı anlaşılıyor.

Hull Belediyesi ise İşçi Partisi'nden Liberal Demokratlara geçti.

İlk sonuçlara göre yerel yönetimlerde koltuk sayısını artıran diğer bir parti ise Yeşiller Partisi.

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da seçmenler, dün sandık başına gitti.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da 4 yıllığına yeni belediye meclis üyeleri belirleniyor. Kuzey İrlanda'da ise parlamento seçimleri yapıldı.

Yerel seçimlerde toplam 4 bin 350 aday yarışıyor. İngiltere'de 146, İskoçya'da 32, Galler'de de 22 belediye için sandık başına gidildi. Dün oy verme işleminin saat 22.00'de sona ermesiyle oy pusulalarının sayımına başlandı.

Muhafazakarları zorlayan gündemler

Birleşik Krallık genelinde, hayat pahalılığı siyasetin ve ekonominin başlıca gündemini oluştururken, seçmenlerin tercihine de yine enflasyondaki artışın ve yaşam şartlarının zorlaşmasının etki ettiği düşünülüyor.

Covid-19 salgını önlemlerinin hükümet yetkilileri ve bizzat Başbakan Boris Johnson tarafından ihlal edildiğine yönelik tartışmalar da Muhafazakar Parti'nin aleyhine bir atmosfer oluşmasına neden oldu.

İç tartışmaların devam ettiği İşçi Partisi'nde de lider Keir Starmer'ın yola nasıl devam edeceği, yerel seçim sonuçlarından bir hayli etkilenecek.

Yahudi nüfusun yoğun olduğu Londra belediyelerinden Barnet'i İşçi Partisi'nin kazanması, eski lider Jeremy Corbyn sonrası partinin "anti-semitizm" eleştirilerini göğüslediği yorumlarına neden oldu.

Ancak İşçi Partisi birçok geleneksel oy sahasında Corbyn sonrasında kayıplar yaşamaya devam ediyor.


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