İngiltere'de okullarla ilgili tartışma büyüyor

Uzun kesintiler ve uzaktan eğitimle geçen 18 ayın ardından İngiltere’de milyonlarca öğrenci Pazartesi günü ders başı yaptı. Günlük hayatta Temmuz ortasından bu yana maske ve mesafe kurallarının kaldırıldığı İngiltere’de hükümet “temkinli normalleşme” olarak adlandırdığı süreci okullarda da başlattı.



İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, aşıyla istenilen hedefi tutturduklarını ve zor bir eğitim yılı olmasını da göz önüne alarak öğrencilerin yerlerinin sınıflar olduğunu vurgulayarak, endişeleri gidermeye çalıştı. Endişeli öğrencilerin başvuracakları psikolojik danışma merkezlerine 17 milyon sterlin bütçe ayrıldığı bildirildi.



Sağlık görevlileri, öğrencilerin yaşları nedeniyle, Covid’le temas etseler bile hastalığı hafif atlatacakları konusunda güvence veriyor. Sınıflarda el dezenfektanı olacak ve havalandırmaya dikkat edilecek.



İngiltere’deki Türk Okulları Konsorsiyumu üyesi Erkan Pastırmacıoğlu VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, öğretmen sendikaları ve muhalefetin, yeterli bilimsel dayanak olmadan alındığı gerekçesiyle bu kararı eleştirdiğini söyledi. Bir İngiliz okulunda devam ettirdiği Türkçe öğretmenliğini ‘uzaktan olması’ şartıyla kabul ettiğini belirten Pastırmacıoğlu, vaka sayılarının artmasından korktuğunu belirtti.



Bilimadamları sosyal mesafe ve maske zorunluluğu olmaması nedeniyle vakalarda sıçrama yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Kararı eleştirenler okulların daha erken açıldığı İskoçya’yı işaret ediyor. Hükümetin resmi verilerinde İskoçya’da okullar açılır açılmaz vakaların tırmandığı, 15 yaş altı çocuklarda aniden üç katına çıktığı görülüyor.



İngiltere’de normalleşme adımlarının hızlı atılmasına karşı olanlar, 5-15 yaş arası çocuklar arasında, vakaların geçen yıla göre 30 kat daha arttığına dikkati çekiyor. Geçen yıl aynı dönem bu yaştaki çocuklar arasında her yüz binde on çocuk enfeksiyon kaparken, bu yıl bu sayı 300'e yükseldi.



Okul yöneticileri, kurallar gevşedi diye çok rahat davranmayacaklarını ve sınıfları sürekli havalandıracaklarını söyleyerek endişeleri gidermeye çalışıyor.



12-15 yaş çocukların aşılanmasının hala gündemde olduğu ülkede, bunun veli rızasına tabi olup olmaması tartışılıyor.