Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den Rusya'ya 'havyar' yasağı /21 Nisan 2022 22:48

İngiltere'den Rusya'ya 'havyar' yasağı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Moskova yönetimine uygulanan kısıtlamalar sürüyor.

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Moskova yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırı sürerken, Rusya yönetimine karşı alınan yaptırım ve kısıtlama kararlarına da yenileri eklenmeye devame diyor.

Bu kapsamda İngiltere yönetiminin Rusya ile ilgili yeni bir karar alarak havyar ithalatına yasaklama getirilmesine karar verdiği belirtildi.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Buna göre, Rusya'dan havyar dahil üst düzey tüketim ürünlerinin ithalatı yasaklandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım listesine giren yeni ürünleri açıkladı.
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