Geri döndüler

Türkiye Futbol Federasyonu içinde yaşanan yönetim değişiklikleri sonrasında maç yönetmeycekleri açıklanan isimlere yeniden Spor Toto Süper Lig müsabakalrında görev verileceği öğrenildi.





Geçtiğimiz günlerde aralarında dünyaca ünlü isim Cüneyt Çakır'ın da yer aldığı isimlere maç yönetme yetkisi verilmeyeceği belirtilmişti.



cumhuryet.com.tr'de yer alan habere göre Sabri Çelik yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, ilk atamalarını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Sabri Çelik yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, ilk atamalarını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

LİSTE DIŞI KALAN HAKEMLER





Kurulun göreve gelmesiyle birlikte liste dışı bırakılan hakemlerin göreve geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu. Aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin yer aldığı 13 hakemi klasman dışı bırakan kararı Tahkim Kurulu'ndan dönen Gündoğdu, Türk futbolunda tartışmalara sebep olmuştu.Ferhat Gündoğdu yönetiminde; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya görevden alımıştı. Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı.Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.