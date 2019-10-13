Samanyolu Haber /Gündem / İnsanlara at eti, domuz yedirmişler /13 Ekim 2019 17:34

İnsanlara at eti, domuz yedirmişler

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimler sonucu ortaya çıkardığı ‘hileli’ gıdaları üreten ve satan firmaları teşhir etti. Listede toplam 618 firmaya ait 1211 ürün bulunuyor.

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Taklit, tağşiş yaptığı ve ilaç etken maddesi ilave ettiği tespit edilen toplam 1211 parti ürünün listesi yer aldı. Duyuruda içecekler, arıcılık ürünleri, baharat bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, şekerli mamuller, süt ve süt ürünleri yer aldı.

Ayrıca İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa başta olmak üzere Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucu et ve et ürünleri satan yerlerde kırmızı etlerin domuz, at gibi farklı hayvanların etlerinden yapıldığı tespitler ortaya çıktı.

Listede bulunan ürünler ve nedenleri özetle şöyle:

Kamuoyuyla paylaşılan içeceklerde ilaç etken maddesi bulundu.
Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.
Baharatlarda gıda boyası saptandı.
Bitki, çay ve kahve ürünlerinde ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi.
Bitkisel yağlara farklı tohum yağları katıldığı anlaşıldı.
Süt ve süt ürünlerinde jelatin ve nişasta saptandı.
Kavurma, sucuk, kebap ve kırmızı et ürünlerinde tek tırnaklı eti olduğu saptandı.
Çikolatalarda da ilaç etken maddesi bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları kamuoyuna ilan edildi. Duyuruda ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklitin önlenmesi, tüketici menfaatlerinin korunması ve sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden maddelerin üretim, işletme ve dağıtımında kontrolün büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
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