Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram’a ilgi alanlarına göre arama özelliği geliyor /19 Kasım 2020 21:22

Instagram’a ilgi alanlarına göre arama özelliği geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal platformu arasında olan Instagram’dan kullanıcılar için yeni bir özellik geliyor.

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Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri'nin paylaştığı bilgilere göre; artık Instagram'da kullanıcı adı ve hastag dışında da terim odaklı aramalar yapılabilecek. Konuyla ilgili bir tweet paylaşan Mosseri açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Artık Instagram'da ilgi alanlarınız için kullanıcı adlarının ve hashtag'lerin ötesinde arama yapabilirsiniz. Bu özellik, artık birkaç ülkede İngilizce olarak mevcut ve ilerleyen süreçte özellikle ilgili daha fazla güncelleme yapacağız.”

Arama yaptıktan sonra karşınıza çıkan sonuçlar arasında farklı kategoriler de yer alıyor. Örneğin, hamur işi tariflerini arattığınızda, karşınıza çıkan görsellerin üst kısmında kurabiye, kek ve tatlı gibi önerileri seçebiliyorsunuz. 

Arama özelliklerinin geliştirilmesiyle, Instagram için yeni SEO taktiklerinin gelişmesi de söz konusu olabilir. Son dönemde eklediği mağaza ve reels özellikleriyle dikkat çeken Instagram, sosyal ticaret anlayışına metinsel bir katman ekleyebilir.

Bu arada özellikle pazarlama ekiplerinin uzun süredir beklediği Instagram'a masaüstünden içerik girişi özelliği yakında platformda yerini alabilir. 
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