Samanyolu Haber /Teknoloji / Intel yeni çip fabrikasını Almanya'da kuracak /16 Mart 2022 11:10

Intel yeni çip fabrikasını Almanya'da kuracak

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel, Almanya'da 17 milyar euroluk bir çip fabrikası kuracak.

SHABER3.COM


Intel, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı için 80 milyar avroluk yatırım planının ilk detaylarını açıkladı.

Buna göre, ABD'li şirket, küresel otomobil üretiminde önemli rol oynayan Almanya'da 17 milyar euroluk bir çip fabrikası kuracak.

Intel, ayrıca, İrlanda'daki mevcut çip fabrikasını, Fransa'daki tasarım ve AR-GE merkezini ve İtalya'daki paketleme tesisini güçlendirmek için toplam 16 milyar euro harcayacak.

Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam 

Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak çip fabrikasının inşaatına gelecek yılın ilk yarısında başlanması ve üretimin 2027'nin sonunda devreye alınması planlanıyor. Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar euroya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Intel yeni çip fabrikasını Almanya'da kuracak Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:49:08