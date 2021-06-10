Samanyolu Haber /Gündem / Interpol Can Dündar ile ilgili kırmızı bülten talebini kabul etmedi /10 Haziran 2021 13:28

Interpol Can Dündar ile ilgili kırmızı bülten talebini kabul etmedi

Gazeteci Can Dündar ile ilgili daha önce kendilerine gelen kırmızı bülten taleplerinin reddedildiğini ifade eden Interpol yetkilisi, “9 Haziran tarihi itibariyle Interpol’e bildirilmiş yeni bir kırmızı bülten talebi yok” dedi.

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Gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle ilgili konuşan Interpol yetkilisi, daha önce Dündar hakkında aldıkları talebin reddedildiğini, Türkiye’den bu yönde kendilerine yeni bir talep de gelmediğini söyledi.

Euronews’ten Kamuran Samar’a konuşan Interpol yetkilisi şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce Can Dündar ile ilgili alınan kırmızı bülten talebi INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından reddedildi. 9 Haziran tarihi itibariyle Interpol’e bildirilmiş yeni bir kırmızı bülten talebi yok. Yeni talep geldiğinde, bu özel bir birim tarafından incelenecek. Bu birim, Interpol üyesi Türkiye’nin tüm kırmızı bülten taleplerini, kurumun kuralları çerçevesinde gözden geçiren bir birim.”

NE OLMUŞTU?

Dün görülen duruşmada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Dündar’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ iddiasıyla ayrılan dosyası kapsamında, hakkında yakalama kararı verilmiş ve kırmızı bülten çıkarılmasının talep edilmesi kararlaştırılmıştı.
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