Samanyolu Haber /Gündem / İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı Fatih’te yakalandı /06 Aralık 2023 21:38

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı Fatih’te yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı ve organize suç örgütü lideri Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan "Kafes -16" operasyonuyla yakalandı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı ve organize suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul’da yapılan “Kafes -16” operasyonuyla yakalandı. Monaghan, İngiltere’nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan “Silahlı Organize Suç Örgütünün” elebaşı olarak aranıyordu.

Shaun Monaghan’ın yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere’nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan “Silahlı Organize Suç Örgütünün” elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan “Kafes -16” Operasyonu’yla yakalandığını belirtti.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiçbirine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz.

Yerlikaya, “Shaun Monaghan’ın Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir. Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı Bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde 05.12.2023 tarihinde Fatih’te bir otelde yapılan kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.” bilgisini paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:57:46