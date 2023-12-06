İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı Fatih’te yakalandı

Bold Medya'da yer alan habere göre Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı ve organize suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul’da yapılan “Kafes -16” operasyonuyla yakalandı. Monaghan, İngiltere’nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan “Silahlı Organize Suç Örgütünün” elebaşı olarak aranıyordu.



Shaun Monaghan’ın yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere’nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan “Silahlı Organize Suç Örgütünün” elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan “Kafes -16” Operasyonu’yla yakalandığını belirtti.



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiçbirine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz.



Yerlikaya, “Shaun Monaghan’ın Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir. Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı Bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde 05.12.2023 tarihinde Fatih’te bir otelde yapılan kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.” bilgisini paylaştı.