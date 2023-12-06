Venezuela-Guyana gerilimi büyüyor: Maduro'dan petrol talimatı

Bunun üzerine Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali konuyu çarşamba günü BM Güvenlik konseyine ve Uluslararası Adalet Divanına bildireceğini söyledi. Ali, gece geç saatlerde televizyonda yayınlanan konuşmasında "Guyana Savunma Kuvvetleri yüksek alarm durumundadır. Venezuela kendisini açıkça yasadışı bir ulus ilan etmiştir" dedi.





Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşusunun topraklarının üçte ikisi üzerinde uzun süredir devam eden hak iddiasını sürdürmek için devlet şirketlerine Guyana tarafından yönetilen topraklardaki petrol yataklarını ve madenleri işletme talimatı verdi.Maduro'nun dün gece yaptığı konuşma, Guyana'da Venezuela'nın zengin bir petrol sahasına erişimi kontrol eden uzak Essequibo bölgesini ele geçirmek için güç kullanabileceğine dair korkuları arttırdı.Venezuela ile komşusu Guyana arasında yüzyıldan fazladır süren ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerginliğin artması bölgeye dair endişeleri de yükseltiyor. ???????Bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında yer alıyor.Yüzölçümü yaklaşık 160 bin kilometrekare olan, 125 bine yakın nüfusu bulunan Esequibo zengin petrol rezervlerinin yanı sıra altın, kömür ve değerli taşlara sahip olmasıyla biliniyor.Devlet televizyonunda konuşan Maduro, "Guyanalı imtiyazlarla faaliyet gösteren tüm şirketlerin herhangi bir işlem yapmasını yasaklamak için özel bir yasa öneriyorum" dedi ve yasa geçtikten sonra "Guyana'nın geri çekilmek için üç ay süresi olduğunu" sözlerine ekledi.Maduro ayrıca Essequibo'yu kendi topraklarının bir parçası olarak gösteren yeni Venezuela haritalarının yayınlanması talimatını verdi.Esequibo bölgesinin kendisine ait olduğunu savunan Venezuela hükümeti, 3 Aralık'ta, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı bölgeye ilişkin düzenlediği referandumda halkın yüzde 96'sının desteğini almıştı.Pazar günü resmi sonuçların açıklanmasının ardından Maduro, "Bu referandum bağlayıcıdır ve halkın yetkisini kabul ediyorum" dedi.Amerika kıtasındaki petrol zengini iki ülke arasında yaşanacak bir çatışma, Maduro ile yakınlaşmaya odaklanan ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için yeni bir kriz anlamına gelebilir.ABD Dışişleri Bakanlığı pazar günkü oylamaya başlangıçta düşük tonlu yanıt verirken Venezuela ve Guyana'yı "anlaşmazlıklarına barışçıl bir çözüm aramaya devam etmeye" çağırdı.