İntihar eden KHK’lı polisin eşi de kalp krizinden vefat etti: 3 çocuk hem yetim hem de öksüz kaldı

Kronos’tan Sevinç Özarlan’ın haberine göre, OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edildikten sonra 19 Ağustos 2017’de intihar eden KHK’lı polis Durmuş Ali Çetin’in eşi Saadet Gülden Çetin’in üç gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



“BUNLARIN VEBALİ ÇOK AĞIR”



Saadet Gülden Çetin’in vefat ettiğini sosyal medyadaki KHK Mağdurları Platformu’ndan duyuran aile yakınları, “Polis memuru iken görevinden ihraç edilen Durmuş Çetin ihraç sonrası bunalıma girerek kendi evinde intihar etmişti. Geride 3 çocuk, bir eş bırakmıştı ve iki gün önce eşi de kalp krizi sonucu vefat etti. 3 yavru hem öksüz hem yetim kaldı ve sözün bittiği yer, bunların vebali çok ağır.” dedi.



Saadet Gülden Çetin, kendisi de çocukluğunda yetim kalınca bir aileye evlatlık olarak verilmişti.



EV ALMAK İÇİN ÇEKTİĞİ KREDİNİN TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMEYİNCE…



İstanbul’da polis memur olarak görev yaparken 12 Ekim 2016’da ihraç edilen Durmuş Ali Çetin (33), ailesiyle birlikte memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşamaya başladı. Evli ve üç çocuk babası Çetin’in ev almak için çektiği kredinin taksitlerini ödeyemediği için İstanbul’daki evi satmaya gitti. Ancak ailesi kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Eve giden polisler, Çetin’in asılı bedeniyle karşılaştı.



Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Duruş Ali Çetin’in cenazesi Afşin’in Bakraç Mahallesi’nde toprağa verildi.



KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ



Durmuş Ali Çetin intihar etmeden 4 ay önce 17 Mayıs 2017’de de Afşin’deki evinden ayrılmış ve ailesi kendisinden 5 gün haber alamayınca kaçırıldığını iddia etmişti. Ancak Çetin daha sonra Hatay’da ortaya çıktı. Dört ay sonra yine kendisinden haber alınmayan Çetin’in evinde intihar ettiği iddia edildi.



Saadet Gülden Çetin, eşi ortadan kaybolduğunda Afşin yerel medyasına “”Eşim meslekten atılmasını gururuna yediremiyordu. Eşim, devletini, vatanını, bayrağını ve Cumhurbaşkanını seven bir insandı. İhraç edildiği günden bu yana kendine bir ajanda yapmıştı ve içerisine devletini ve milletini ne kadar sevdiğini yazmış.” açıklamasında bulunmuştu.