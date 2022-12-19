Samanyolu Haber /Gündem / İntihar eden KHK’lı polisin eşi de kalp krizinden vefat etti: 3 çocuk hem yetim hem de öksüz kaldı /19 Aralık 2022 22:27

İntihar eden KHK’lı polisin eşi de kalp krizinden vefat etti: 3 çocuk hem yetim hem de öksüz kaldı

5 yıl önce İstanbul’daki evinde intihar eden KHK’lı polis Durmuş Ali Çetin’in eşi Saadet Gülden Çetin geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Kahramanmaraş’ta yaşayan Çetin ailesinin 7, 8 ve 10 yaşındaki üç çocuğu hem yetim hem de öksüz kaldı.

SHABER3.COM

Kronos’tan Sevinç Özarlan’ın haberine göre, OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edildikten sonra 19 Ağustos 2017’de intihar eden KHK’lı polis Durmuş Ali Çetin’in eşi Saadet Gülden Çetin’in üç gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

“BUNLARIN VEBALİ ÇOK AĞIR”

Saadet Gülden Çetin’in vefat ettiğini sosyal medyadaki KHK Mağdurları Platformu’ndan duyuran aile yakınları, “Polis memuru iken görevinden ihraç edilen Durmuş Çetin ihraç sonrası bunalıma girerek kendi evinde intihar etmişti. Geride 3 çocuk, bir eş bırakmıştı ve iki gün önce eşi de kalp krizi sonucu vefat etti. 3 yavru hem öksüz hem yetim kaldı ve sözün bittiği yer, bunların vebali çok ağır.” dedi.

Saadet Gülden Çetin, kendisi de çocukluğunda yetim kalınca bir aileye evlatlık olarak verilmişti.

EV ALMAK İÇİN ÇEKTİĞİ KREDİNİN TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMEYİNCE…

İstanbul’da polis memur olarak görev yaparken 12 Ekim 2016’da ihraç edilen Durmuş Ali Çetin (33), ailesiyle birlikte memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşamaya başladı. Evli ve üç çocuk babası Çetin’in ev almak için çektiği kredinin taksitlerini ödeyemediği için İstanbul’daki evi satmaya gitti. Ancak ailesi kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Eve giden polisler, Çetin’in asılı bedeniyle karşılaştı.

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Duruş Ali Çetin’in cenazesi Afşin’in Bakraç Mahallesi’nde toprağa verildi.

KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Durmuş Ali Çetin intihar etmeden 4 ay önce 17 Mayıs 2017’de de Afşin’deki evinden ayrılmış ve ailesi kendisinden 5 gün haber alamayınca kaçırıldığını iddia etmişti. Ancak Çetin daha sonra Hatay’da ortaya çıktı. Dört ay sonra yine kendisinden haber alınmayan Çetin’in evinde intihar ettiği iddia edildi.

Saadet Gülden Çetin, eşi ortadan kaybolduğunda Afşin yerel medyasına “”Eşim meslekten atılmasını gururuna yediremiyordu. Eşim, devletini, vatanını, bayrağını ve Cumhurbaşkanını seven bir insandı. İhraç edildiği günden bu yana kendine bir ajanda yapmıştı ve içerisine devletini ve milletini ne kadar sevdiğini yazmış.” açıklamasında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İntihar eden KHK’lı polisin eşi de kalp krizinden vefat... Sonraki Haber >>

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:25:53