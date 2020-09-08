iPhone 12'nin tanıtım tarihi verildi

Mavi renkli ve Apple logolu bu etikette "Apple Event" yazısından başka bir detay bulunmuyordu. 28 Eylül'de etkinliğin iddialar öne çıkarken YouTuber'lara gönderilen etkinlik davetiyesinde tarih kesinleşti.







Teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, kendisine gönderilen Apple etkinlik davetiyesini Twitter'dan paylaştı.Buna göre etkinlik, 15 Eylül'de Apple Park'ta gerçekleşecek.Ancak etkinliğin içeriğine dair detay henüz yok.





Son haftalarda koronavirüs nedeniyle Apple'ın yeni ürün tanıtımının ekim ayına sarkacağı öne sürülüyordu. Şimdi ise 15 Eylül'de hangi ürünlerin tanıtılacağı merak konusu...