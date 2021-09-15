Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone 13 satın almak için İsviçre'de 4, Çin'de 24, Türkiye'de 92 gün çalışmak gerekli /15 Eylül 2021 17:39

iPhone 13 satın almak için İsviçre'de 4, Çin'de 24, Türkiye'de 92 gün çalışmak gerekli

Apple'ın yeni iPhone serisi iPhone 13'ü tanıtmasıyla birlikte bu telefonu satın alabilmek için hangi ülkede kaç gün çalışılması gerektiği ile ilgili indeks de ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Apple’ın salı günü tanıttığı yeni telefonu iPhone 13 Pro’yu (128 GB) satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılması gerektiği araştırıldı.

Türkiye’de iPhone 13 Pro (128 GB) resmi fiyatı 15 bin 990 TL olarak belirlendi. Tıpkı geçen sene olduğu gibi, alıcılar kutuda ne bir şarj aleti ne de bir kulaklık bulacaklar. Bunun tek istisnası Fransa, burada kanunlar kutuda kulaklık bulunmasını zorunlu kılıyor.

Karşılaştırmayı yapan Picodi.com, Türkiye’deki ortalama geliri 3.629 TL olarak aldı. Bu da ortalama bir Türkün iPhone 13 Pro alabilmesi için 92,5 gün çalışması gerektiği anlamına geliyor. Geçen yılın iPhone İndeksi’ne bakıldığında Türkiye 11,3 gün ile ilerledi.

iPhone İndeksi geçtiğimiz yıllarda şöyleydi:

- 2018 – 95,8 gün

- 2019 – 89,1 gün

- 2020 – 103,8 gün

- 2021 – 92,5 gün

İncelenen ülkeler arasında en kötü sonuç Türkiye’de kaydedildi. İkinci ve üçüncü en kötü sonuçlar Filipinler ve Brezilya’ya ait – sırasıyla 90,2 ve 79,2 gün.

Picodi, iPhone İndeksi’ni yerel Apple veya yetkili satıcı web sitelerinde kamuya açıklanan iPhone 13 Pro (128 GB) fiyatlarına göre hesaplıyor. Ortalama maaşlar, numbeo.com’dan alındı. Aylık maaşlar, bir aydaki ortalama çalışma günü sayısı olan 21’e bölündü.

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