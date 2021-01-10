iPhone 13’ün tasarımı hakkında bilgiler sızdı

Apple hakkında bugüne kadar birçok doğru bilgiyi önceden paylaşan Japon blog MacOtakara'dan iPhone’nun bir sonraki serisi olacak olan iPhone 13 hakkında yeni iddialar ortaya attı.





MacOtakara'nın Çinli tedarikçilerden aldığı bilgiye göre iPhone 13 serisinde yer alacak 4 model de iPhone 12 modellerinin tasarımını genel anlamda aynı şekilde taşıyacak. Telefonların enleri ve boyları değişmezken kalınlıkları artacak. iPhone 13 serisi, bir önceki seriye göre 0,26 mm daha kalın olacak.





Arka kamera kurulumundaysa bazı değişiklikler görebiliriz. iPhone'lardaki kamera çıkıntısı yeni seride de bizi karşılayacak. Fakat Apple, her üç lensi de kaplayacak bir safir camı kuruluma ekleyebilir. Bu sayede yeni serideki 3 lens ayrı ayrı değil, tek bir kameraymış gibi gözükecek.





İddiaya göre seri daha kalın ve çentikli olacak. Ancak çentik, boyutu azalan TrueDepth kamerası sayesinde daha ufak bir şekilde karşımıza çıkacak.Akıllı telefon dünyası ekranda bulunan çentiklerden yavaş yavaş kurtulurken Apple, çentiklerden henüz kurtulmuş değil. Birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından değinilen çentikler, elbet bir gün ortadan kalkacaklar. Ancak çentiklerin hangi modellerde tamamen ortadan kalkacağını henüz bilmiyoruz.





Diğer bilgilere göre iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in kamera kurulumları aynı boyutta olacak. Bu da Pro modelin Pro Max modeliyle aynı kamera lenslerine ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor. Apple, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisinde 2,5x optik yakınlaştırma ve daha iyi stabilizasyon özelliğini yalnızca Pro Max modelinde sunmuştu.





Son olarak çentik konusuna gelirsek MacOtakara'ya göre Apple, TrueDepth kamerasının boyutunun azalması sayesinde yeni seride daha küçük bir çentik sunacak gibi duruyor. Bu iddiaların doğruluğunu henüz bilemiyoruz. Dolayısıyla tüm bunlara kesin gözüyle bakmamakta fayda var.